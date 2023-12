Jorge Valdano lanzó una fuerte advertencia de Yanina Latorre: “Tengan cuidado con ella porque…”

Sin dudas, una de las figuras más polémicas del medio es Yanina Latorre. Con su lengua filosa y su sincericidio se predispone a generar varios frentes abiertos. En esta ocasión, la panelista resultó involucrada en un escándalo con una reconocida figura internacional.

La disputa salió a la luz por medio del periodista Roberto Antolín. El español reveló que recibió una cruda advertencia de Jorge Valdano sobre la personalidad volcánica de Yanina Latorre, con la que al parecer no logró congeniar. Lejos de ocultar la confesión del ex futbolista, el comunicador optó por hacerlo público y contar toda la verdad.

“Quiero mandarle un beso a Yanina Latorre que leí que su mamá está malita, todo mi abrazo y mi amor para ella, estuve hablando con Jorge Valdano de ella, hay días que tiene que tomarse la medicación Yanina, que no deje la medicación Yanina Latorre que cuando no la toma es terrible”, expresó Ricardo En Mitre Live, el ciclo conducido por Juan Etchegoyen.

En este contexto, el español afirmó: “Jorge Valdano la conoce a Yanina y la conocen todos, su marido estuvo jugando en Tenerife y Jorge Valdano me contó cosas espectaculares de Yanina y se llevó las manos a la cabeza. Me dijo ´no, no puede ser´, le dije ´Jorge, no te asustes´, me dijo que era una mujer todoterreno”.

“La conocen todos a Yanina, en esos años era terrorífica, me dijo Jorge ´cuidado con lo que haces, ten cuidado con ella y no te metas en ese vagón´ eso me dijo sobre ella”, sostuvo Antolin.

Según confirmó el español, el ex futbolista le vaticinó: “No te metas en ese vagón”. A lo que Roberto, opinó: "Yo le dije a Jorge que yo a Yanina no la conozco, es ella la que me manda mensajes a través de la tele, solo dice que soy un periodista español que la acosa, yo no acoso a nadie, Valdano es encantador y un hombre súper educado y culto, es tipazo”.

“Es un tipo 10 realmente, pero se ve que llevó las manos en la cabeza cuando hablamos de Yanina, yo no la relacionaba con Diego Latorre a ella y ahi fue que me dijo todo lo que te conté”, concluyó el periodista.