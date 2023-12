El escandaloso motivo por el que amenazan con demandar a Yanina Latorre

La primera entrega de los premios Martín Fierro Latino dejó un tendal de críticas hacia los organizadores, y ahora el productor del evento amenazó con demandar a Yanina Latorre y Laura Ubfal por sus dardos hacia la gala.

Según había apuntado Latorre, los invitados a los premios Martín Fierro Latino pasaron "frío y hambre" por la desorganización. En relación al productor Diego Suárez, la panelista de LAM (América) disparó: “Hubo mucha gente que se sintió destratada y maltratada por Diego”.

Ante las acusaciones de Yanina Latorre, el organizador retrucó en diálogo con Radio Tu: “A las únicas que yo voy a iniciarle acciones legales es a Yanina Latorre, que tuve el placer de hablar con ella y ponerme de acuerdo. Que se entienda que yo no quiero que dejen de hablar, solo quiero mostrarles una campana. Porque para un periodista está bueno que escuche la otra. En segundo lugar, Laura Ubfal, con la cual no tengo ganas de hablar. Solamente tengo ganas de iniciarle acciones legales como corresponde. Primero y principal, la voy a poner en conocimiento de todo lo que ella quiera preguntar, porque soy un señor. Y después de eso, le voy a iniciar acciones legales”.

Luego, sobre el motivo por el que quiere iniciar demandas contra Yanina Latorre y Laura Ubfal, el organizador de los premios Martín Fierro Latino adviritó: “Me quieren bajar el precio y yo a eso no lo voy a permitir”.

Laura Ubfal, una de las apuntadas por el organizador de los premios Martín Fierro Latino. Foto: Captura TV.

Por su parte, la panelista del ciclo liderado por Ángel de Brito respondió: “No entiendo bien el juicio. El otro día hablé con él y me dijo que le sirve que hablemos de él, pero como no se habló más, no tengo idea. No sé en qué podemos haber afectado en su honor con un Martín Fierro que no estuvo bien organizado".

En tanto que Laura Ubfal comentó sobre el productor de los premios Martín Fierro Latino: “No tiene nada que hacer. Mirá si va a gastar plata en la Justicia. La verdad que no tengo el gusto de conocerlo. No tengo la menor idea".