Cuántos dólares costó el rejuvenecimiento vaginal que se realizó Yanina Latorre

Este martes en Los Ángeles de la Mañana (LAM), Yanina Latorre confesó que se realizó un rejuvenecimiento vaginal. "Me hice láser, por adentro y por afuera. Es un láser que te engrosa la pared de la vagina por dentro y también afuera. Es como una ecografía trasvaginal, te lo meten adentro, te dan disparos", comentó la periodista.

Latorre contó que este tratamiento es para aquellas mujeres que "tienen la c**** seca y que tienen escapes de pis" "¿Y te pasaba todo eso a vos?", preguntó intrigado Ángel de Brito, a lo que la mediática respondió que "no", que se lo hizo "para prevenir". "Yo lo hice por mí, porque es una prevención. Me voy a hacer todo lo que pueda para tener una mejor calidad de vida", expresó la "angelita".

Latorre comentó que lo hizo para poder prevenir. Créditos: captura de pantalla Youtube LAM.

Luego, Maite Peñoñori le consultó a Yanina si algo de todo eso que había mencionado le estaba pasando. "Obvio, tengo 54 años y estoy menopaúsica", replicó la periodista.

Unos minutos después, el conductor le preguntó a Yanina Latorre cuánto pagó por realizarse el retoque estético y ella sólo contestó que "es en dólares". Ante la insistencia de sus compañeros, a la periodista no le quedó otra que revelar el precio del rejuvenecimiento vaginal: "700 dólares".

La panelista reveló que pagó 700 dólares por el retoque. Créditos: captura de pantalla Youtube LAM.

No sólo la mediática se ha hecho este tratamiento. A fines de junio de este año, Jésica Cirio le contó a sus seguidores de Instagram que se realizó esta intervención. En aquel video, la conductora de La Peña de Morfi dio información sobre el rejuvenecimiento vaginal: "Fueron 15 minutos, muy rápido". Después, agregó: "Más allá de cuidarnos por fuera, también nos tenemos que cuidar por dentro y me parece que es algo que hay que mantener y cuidar"".