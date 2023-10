Las señales de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: ¿están juntos de nuevo?

Donde hubo fuego, cenizas quedan se dice popularmente. La realidad marca que aquella relación romántica e intensa que supieron construir entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, tuvo un cierre llamativo, principalmente por lo escueto de las explicaciones por parte de los involucrados.

Pero a pesar de la confirmación de la ruptura, hasta el día de hoy siguen habiendo algunas especulaciones que indican que la llama no se extinguió por completo. Incluso una breve visita del jugador a la vivienda familiar de los Stoessel llamó la atención de los medios el mes pasado.

A pesar de las declaraciones, en esta oportunidad, fue Pochi desde la cuenta de Instagram Gossipeame, quien reveló unas imágenes que podrían renovar aquellas versiones que acercan nuevamente al futbolista y la cantante.

A partir de las historias de la red social, Pochi hizo gala de su ojo por demás detallista y publicó dos fotos: una en la que se ve a la artista portando un reloj dorado y otra del volante campeón del mundo portando otro idéntico.

Junto con las imágenes, el perfil de espectáculos desafió a sus seguidores: “Me mandaron mucho esto de que Tini y Rodrigo de Paul en sus fotos tienen el mismo reloj. Yo les pregunto: ‘¿casualidad o están de vuelta juntos?”.

El nuevo detalle que siembra la duda se suma a otros que se han ido sucediendo desde aquella separación donde, a pesar del comunicado idéntico publicado por los dos, nadie se anima a poner el punto final.

Otro episodio se dio en la vuelta del jugador al país para cumplir con el compromiso de las Eliminatorias con la selección, donde De Paul publicó una foto junto a su compañero, Leandro Paredes y, entre los miles de likes, apareció el de su ex suegra.

Ese detalle tampoco pasó desapercibido por Pochi, que publicó: “Mientras Cami cocina de a dos con su nuevo amor, Rodri llegó a Argentina y ¡parece que a la ex suegra le gustó! ¡Con la mejor de las ondas le metió like a la publicación!¿Habrá otra temporada de Tini y De Paul o será solo una ex suegra ilusionada con la reconciliación?”.