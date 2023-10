Qué es "gossipeame", lo que escribió Sofía Clerici en la foto con Martín Insaurralde

El exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, fue protagonista de un escándalo en los últimos días cuando se conocieron fotos de él en un lujoso viaje en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici. Las postales son extravagantes: yate privado, champagne, bikini y accesorios de lujo. Además hay videos de escenas apasionadas entre el político y la mediática que, aunque fueron borrados, llegaron a viralizarse y aún pueden encontrarse disponibles.

Llamó la atención de uno de ellos, en el que se ve a los protagonistas del papelón de ostentación, una frase que escribió Clerici. El texto dice "gossipeame" mientras se ve un apasionado beso con los cuerpos desnudos sobre una cama con sábanas blancas. Más allá de los comentarios la expresión tiene una connotación provocativa en el universo de las redes sociales.

"Gossipeame" es la castellanización del verbo en inglés "gossip", que significa "chismosear" o "chismorrear", también se puede traducir como "habladurías". En el universo de las redes sociales esto se usa como una provocación o llamado de atención a la comunidad. Es como decir "hablá de lo que estoy haciendo, mirá lo que tengo, comentalo".

Además, "gossip" o "gossipear", se usa mucho en el mundo del espectáculo y la farándula. Los periodistas usan la palabra para anunciar que tienen información jugosa o, entre amigas, se usa el término como una forma de decir "poneme al día, gossipeame lo que pasó".

Por otro lado, "Gossipeame" es la cuenta social de una influencer que comparte en sus redes sociales noticias sobre famosos. La creadora de este proyecto es conocida como "Pochi" y tiene más de 138 mil seguidores. Ella se convirtió en una referente nacional del chisme en redes y cuando alguien quiere que ella se entere de una noticia la arroba y escribe "gossipeame" en historias o posteos tal como lo hizo Clerici. Nunca se va a saber si la etiquetó de manera oculta, sin embargo "Pochi gossipera" fue una de las primeras en dar información sobre el escándalo Insaurralde en sus redes.

"Gossipeame", la palabra que usó Clerici para su video con Insaurralde.

Escándalo y renuncia

Luego de la filtración de las imágenes, Insaurralde renunció a su cargo como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires mediante una nota al gobernador Axel Kicillof, quien se la aceptó. Hoy también renunció a su candidatura como concejal de Lomas de Zamora.

"El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aceptó esta noche de manera inmediata la renuncia de Martín Insaurralde al cargo de jefe de Gabinete de Ministros. El cese en el cargo fue ratificado por el decreto 2023-1815 y rige a partir del día de la fecha", señaló el Ejecutivo provincial en un comunicado el sábado pasado.

Si bien no se precisa la fecha del viaje, en los posteos de Clérici, que luego fueron borrados de su cuenta de Instagram, se pueden ver fotos junto al exintendente de Lomas de Zamora en un barco de lujo navegando por el Mediterráneo. Desde el entorno de Insaurralde difundieron un comunicado en el que éste explicó: "Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia".

Insaurralde arribó al gabinete bonaerense después de las elecciones legislativas de 2021 y, hasta ese momento, fue intendente de Lomas de Zamora por 12 años. Al conocerse el hecho, los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA) cuestionaron en redes sociales la actitud de Insaurralde.