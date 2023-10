Quiénes están en contra del casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin

Sorpresa total. Nadie lo imaginaba, ni lo podía pronosticar. No obstante, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin acaban de confirmar que caminarán por el altar para concretar su casamiento. Una noticia resonante, que generó temblores de altísima frecuencia en el universo de la farándula.

La hija de Marcelo Tinelli y el afamado cantante han atravesado un océano de situaciones peculiares como pareja, de hecho han concretado un periodo extenso de separación e incluso se soltaron definiciones fortísimas de un rincón al otro en el plano público.

Evidentemente, algo cambió en el seno de esa pareja, porque ahora se animaron al salto gigantesco de sellar su amor en el registro civil y con un festejo grandilocuente en la chacra que Marcelo Tinelli posee en Punta de Este. Todo esto para marzo del año que viene.

En todo este rebote mediático, se acaban de conocer repercusiones en las familias de Coti y Cande. En primera instancia, Ángel de Brito describió la problemática en el clan Sorokin: “Acá empiezan los llamados. La exmujer de Coti y los hijos se están enterando por LAM en este momento”.

De esta manera, se acaba de iluminar la extraña decisión del músico de no comunicarles la noticia feliz a sus cuatro hijos, dos pares de gemelos, que trajo al mundo como fruto de su anterior matrimonio. Una circunstancia llamativa, que despertó las especulaciones y los debates.

Por otra parte, Yanina Latorre explicó una posible situación incómoda en el círculo más cercano de Candelaria: “El entorno de ella no estaría muy de acuerdo con esto. Ellos tenían una relación muy tóxica. Es todo raro. No les tengo fe para nada. Yo tengo mucho detalle. Él es muy celoso y una vez la dejo encerrada en el departamento para que no salga”.

Así, la angelita más famosa y estridente continuó con otra arista peculiar y que se vincula con la reacción de la propia hermana de Candelaria: “Ella es una mina buena. A veces se le salta la tuerca pero es buena. A Mica esto no creo que le guste”.