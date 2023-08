El divertido video de Mica y Cande Tinelli para mostrar sus peleas de hermanas

Hace unas semanas, Micaela y Candelaria Tinelli protagonizaron una inesperada polémica cuando se descubrió que ambas habían dejado de seguirse en Instagram, por una aparte pelea familiar.



Sin embargo, la cantante se encargó de negar tajantemente que exista una interna familiar importante, sino que sólo se trató de un simple “tema de hermanas”. En ese contexto, en las últimas horas volvieron a mostrarse unidas.



Las hijas de Marcelo Tinelli compartieron un video en el que se las ve en una secuencia muy divertida de una ficción extranjera en la que dos hermanas están enfrentadas. Allí, se da un diálogo desopilante que pinta sus “peleas” de hermanas.



“No me llames así porque tú y yo no somos hermanas”, le dice una a la otra. “Tú y yo no somos nada porque eres adoptada”, agrega luego, ante la mirada incrédula de la hermana que recibía el mensaje.



“Gracias, Mica Tinelli”, se podía leer sobre las imágenes. De esta manera se puede deducir que fue Micaela Tinelli quien le compartió el divertido video a Candelaria Tinelli, para que luego lo publicara en sus historias.

Micaela y Candelaria Tinelli están reconciliadas. Foto: @candelariatinelli.



Ante de esto, ya había quedado confirmado que las hermanas estaban reconciliadas. Fue cuando Lele compartió en sus historias un meme. “Mi hermana contándome los procesos de su nuevo empleo. Yo esperando que le llegue el color del pedo que me acabo de echar”, se leía junto a un video en el que había dos gatos frente a frente.



En respuesta a esto, Candelaria Tinelli le había puesto la rúbrica a la reconciliación con un “te extraño”, cuando reposteó el divertido meme que había publicado su hermana Micaela en sus historias. “Yo te extraño más”, le contestó.