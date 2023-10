Dan el sí: cuál de las hijas de Marcelo Tinelli confirmó su casamiento

El anuncio fue una verdadera sorpresa: Candelaria Tinelli, la hija de Marcelo Tinelli, se casará con su pareja Coti Sorokin. La noticia la dieron a conocer este viernes por la noche en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito y bajo un enigmático que llevó Maite Peñoñori, develado luego de varios minutos gracias a las pistas que fueron arrojando.

Tras develar el misterio que llevó al piso su panelista, Ángel De Brito contó que, una vez que Maite Peñoñori le pasó la información, le consultó a la propia Cande Tinelli y que ella misma le confirmó que el dato era cierto.

“Cande se me hizo medio la sota primero. Le dije ‘mirá que lo tenemos muy confirmado’ y ahí, me dijo que sí. ‘Lo estamos planeando tranquilos, para marzo', me dijo”, explicó el conductor de LAM.

La boda de la pareja se realizaría en marzo de 2024 en Punta del Este, la ciudad uruguaya en la que el padre de la novia, Marcelo Tinelli, tiene una hermosa casa a la que suele ir en plan de descanso con toda su familia.

Cande Tinelli y Coti Sorokin llevan una larga relación, que ha tenido sus idas y vueltas pero que desde hace unos meses parece haberse reconciliado y estar en su mejor momento. Por eso ahora quieren dar el gran paso y formalizar.

La historia de amor entre ambos se remonta a 2020 . Fue en noviembre de ese año cuando ambos blanquearon su relación sentimental al compartir en las redes sociales una misma fotografía en la que se los veía juntos disfrutando de unos días en Mendoza.

Tras mostrarse muy enamorados y juntos compartiendo viajes, canciones y momentos de intimidad, a comienzos de 2022 la pareja atravesó una crisis. En septiembre de ese mismo año, luego de reconciliarse previamente, tomaron distancias.