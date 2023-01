La tremenda acusación del Pelado Esteban Trabucq contra los periodistas: "Hay algunos que..."

Se instaló en el inconsciente colectivo como El Pelado de Crónica, a partir de su modo tan singular de pararse delante de la cámara y emanar sus lecturas de la realidad sociopolítica del país. Esteban Trebucq vive un presente convulsionado, de muchos cambios.

El periodista dejó atrás la comodidad de la señal histórica de noticias de cable y aceptó el reto de lanzarse a un viraje radical al mudarse a A24, para ocupar una franja horaria, y de contenido, que dejó acéfala la salida intempestiva de Viviana Canosa.

Dentro de todo el ruido mediático que provocó el Pelado se maximizó la atención de los medios por profundizar en su vida, en sus pensamientos, su manera de trabajar, el modo en que encara la tarea de comunicarse con el público desde el llano en la televisión.

En ese sentido, Esteban soltó una opinión filosa, con un ojo muy crítico de sus colegas de la pantalla chica, al menos los que se dedican a su misma materia y así soltó una declaración explosiva, que refiere a la falta de capacitación de varios periodistas.

En una entrevista con Clarín, Trebucq apuntó y disparó: "La gente que labura en la gráfica son colegas, pero no todos los que trabajan en la tele son colegas, ojo, andá a preguntarle a gente está en la tele que te escriba algo, no saben hacer ni un telegrama. Y te lo remarco".

Una definición muy picante, que se basa en su recorrido de añares en diferentes redacciones, sobre todo de medios gráficos de la ciudad de La Plata, de donde es oriundo y en la que residen sus dos hijas. La hermosa capital de la provincia de Buenos Aires a la que vuelve asiduamente.

Y en cuanto a su visión de sus colegas, el Pelado profundizó: “Yo creo que la tele debe ser espontánea. Yo aspiro al orden en la sociedad pero personalmente soy un tipo desordenado. A mi me gusta que los conductores de tele no tengan papeles, que improvisen. Yo te hago 30 minutos al aire sin ningún tipo de guión, no me gusta. no tengo teleprompter ni nada”.