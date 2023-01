Rating maldito: así empezó el programa del Pelado Esteban Trebucq en A24

Tras anunciar su partida de Crónica, Esteban Trebucq optó por pasar a A24 para iniciar con La Cruel Verdad, el programa que llevará a cabo en este 2023. Sin embargo, en lo que fue su primera emisión, los números no fueron para nada positivos. ¿Cuánto midió el rating del Pelado?

Pese a que se hizo conocido por ser el Pelado de Crónica, tomó la decisión de dejar atrás este canal para establecerse en A24. Ante esta decisión, Esteban Trebucq busca hacer lo mismo en esta señal a partir de las 21hs.

Fiel a su estilo, arrancó algo polémico. Es que jugando con su llegada al canal, la producción optó por poner placas rojas, al mejor estilo crónica, anunciando que no había llegado aún: “Trebucq está demorado”.

Siguiendo con el juego de simular ser crónica, la pantalla indicó: “Estaría incomunicado”. Y agregaron: “No responde llamados. Ampliaremos...”. Como parte de este show para la llegada del conductor, finalmente se encendieron las luces y apareció.

“¿No hay agua, che? Vine corriendo. Qué mala onda. Perdón, se me hizo tarde, estaba tratando de organizar el país”, mencionó vaticinando las críticas que se vendrían en el programa, es que no se salvó ningún político. Fiel a su estilo, si bien cambió de canal, no varió su opinión.

“Tranquilos muchachos, recién llego, trátenme bien. Estaba tratando de armar el país, pero claro: es un quilombo... ¿Se puede decir ‘quilombo’ o no? En el otro lugar me dejaban...”, siguió haciendo alusión a lo que le permitían hacer en Crónica. Una vez presentado, comenzó su editorial hablando del país y las distintas cosas que considera que no están bien.

Sin embargo, quienes no lo acompañaron en este cambio fueron sus espectadores. Es que en el primer programa el rating no estuvo de su lado, ya que midió 0,9 ubicándolo entre los noticieros que menos midieron por debajo de La Nación +, C5N, Todo Noticias, Crónica Tv y Canal 26.

Por lo pronto, el cambio de canal y de horario, antes iba a las 18 hs, no le sentaron para nada bien a Esteban Trebucq. Habrá que esperar a que una movida en las redes incite a sus seguidores a acompañarlo en este nuevo proyecto, de lo contrario seguirá entre los puntos más bajos del rating en el prime time.