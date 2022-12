Esteban Trebucq reveló los motivos para renunciar a Crónica

Un sello dentro de una marca. Esteban Trebucq se constituyó en un emblema de Crónica TV, donde brilla hace más de cinco años con su estilo muy personal, su verborragia, sus opiniones filosas sobre la actualidad sociopolítica del país y también su impronta.

Ese periodista que llegó a la señal de cable casi por casualidad y que se lanzó a la aventura de conducir sin experiencia previa, aunque sustentado en décadas de trabajo en la gráfica. El cariñosamente conocido como Pelado cerrará una etapa maravillosa.

A pesar del cariño, del respeto, de la comodidad que le brinda Crónica, Esteban recibió un llamado, una convocatoria para mudarse a otra pantalla, más precisamente A24, para en algún punto llenar el espacio vacío que dejó la abrupta salida de Viviana Canossa.

Sus seguidores y sobre todo los televidentes del canal del diario se preguntan por los motivos que tallaron en su mente para aceptar este cambio radical. Así, Trebucq aceptó el enorme desafío de tratar de poner en palabras, sin que le gane la emoción, las razones para alejarse de su “casa”.

En una entrevista con Teleshow, el Pelado abordó este viraje importante de su carrera profesional, con el que dejará una seguridad en pos de una nueva oportunidad, que no dispone de tantas certezas, o al menos de las mismas. Y así contó: “Este jueves me despido al aire”.

El primer lunes de enero activará su debut en el canal de cable del Grupo América, bajo el nombre de La cruel realidad. En cuanto a las dificultades de dimitir a Crónica y todas las cavilaciones que rondaron por su corazón, Esteban exteriorizó: “Todavía me cuesta. Es salir de mi zona de confort. Un lugar donde me pagan bárbaro. Donde me podría quedar toda la vida”.

Por qué Esteban Trebucq se va de Crónica

A la hora de especificar los argumentos de su determinación, el comunicador expresó: “Decidí salir de mi zona de confort. Decidí salir de un lugar maravilloso donde no quiero decir que me aman pero donde me tratan muy bien. Donde yo prácticamente podía hacer lo que quería”.

Incluso transmitió una charla íntima con los popes de Crónica: “No sé si puedo revelar esto pero lo digo con respeto, una de las autoridades me dijo: ‘Pelado, este es tu hogar. Nadie abandona su hogar’”. Así como compartió una linda reflexión: “Pero era como seguir con mis viejos en términos televisivos. Y mi vieja, a los 18 años, me pegó un voleo en el culo y me dijo: “Si ya tenés plata para irte de vacaciones a Brasil, andá y hacelo solo”. Y me hizo un favor”

Para terminar, el Pelado manifestó los deseos que lo motorizaron: “Seguí a mi corazón y decidí irme del lugar donde me siento amado. A los 46 años tomé la primera decisión de mi vida. Ni cuando fui padre lo había decidido. Y decidí irme”.