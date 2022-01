La conocida figura de Crónica TV que renuncia tras el escándalo con Flavio Azzaro

La polémica por los dichos homofóbicos de Flavio Azzaro y sus disculpas poco convincentes derivaron en la renuncia de una conocida figura de Crónica TV.

Mariana Diarco es la integrante del legendario canal de noticias que anunció su baja a través de un fuerte descargo en la red. “No quiero dejar pasar mi opinión sobre la nota que se le hizo ayer a Flavio Azzaro en el segmento informativo del cual soy la conductora junto a Esteban Trebucq”, comenzó la conductora a través de historias de Instagram.

Luego, Diarco continuó: “Opino que las disculpas de Azzaro fueron nefastas, que el contenido de la nota no tuvo ningún interés de aclarar lo que había sucedido ni de pedir disculpas sinceras. Por ese motivo no estuve presente en la misma y por discrepancia con mi producción. Me solidarizó con mi compañera del canal Carolina Bizgarra. A la que opino, se menospreció su labor periodística (la cual es muy buena) poniendo como protagonista sus preferencias sexuales. Me solidarizo con todo el colectivo LGBTQ+ el cual siento que fue insultado de manera aberrante por Flavio Azzaro”.

Además, la integrante de Crónica TV siguió contra Flavio Azzaro y su rol en la televisión. "Opinó firmemente que no deberían darle lugar a personas cómo él en los medios de comunicación, personas que reparten odio no deberían estar conduciendo un programa de televisión. Y para cerrar. Contarles que por este motivo y algunos más, me desvinculo y renunció oficialmente a Siempre Noticias, segmento informativo del que fui conductora por casi dos años. El 14 de febrero es mi último día en el programa. Gracias por entender y estar siempre”.

Finalmente, la conductora que abandona Crónica TV remarcó: "Soy profesional y respetaré mi contrato hasta el 14/2. Mi renuncia ya fue formalmente presentada a las autoridades del canal".

Más tarde, en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad), Mariana Diarco aclaró: “Yo voy a estar eternamente agradecida a Crónica, pero el mano a mano era con Trebucq y yo también soy la conductora. Yo quería poder darle mi opinión a Azzaro. Entiendo que es un conductor del canal y que hay que cuidarlo de alguna manera, pero la nota me pareció nefasta. Trebucq es un conductor que yo admiro mucho, pero me parece que fue una nota donde se lo apañó al tipo. Cuando se sentó Flavio Azzaro no podía creer lo que estaba pasando y sus disculpas para mí no fueron ningún tipo de disculpas. No me dejaron participar seguramente porque sabían que con un punto de vista de una mujer alguna pregunta incómoda le podía hacer”. “Decir ‘pido disculpas, lo que pasa es que soy machista y homofóbico’ no es una disculpa”.

A la hora de aclarar el motivo de su baja de Crónica TV, Mariana Diarco señaló a Flavio Azzaro como "un cavernícola", y aseguró que no quiere trabajar en un medio el que se le siga dando lugar a personajes como su colega. “Este tipo de personas no debería tener espacio en la televisión. Los comunicadores tenemos responsabilidades”, remató.