Diego Recalde rompió el silencio en Crónica TV y se retractó por lo que dijo de Agostina Vega: "No tengo ninguna causa por..."

Luego de la polémica que generaron sus comentarios sobre Agostina Vega, Diego Recalde utilizó su espacio en Crónica TV para hacer un descargo y pedir disculpas públicas. El actor reconoció que sus palabras no fueron las adecuadas y admitió que cometió un error al referirse al caso.

"Quería pedir disculpas por lo que dije sobre Agostina, el día que salía un poco a darle una mano al remisero. No usé las palabras adecuadas, en realidad me lo recordó mi hermana", expresó el director de cine al comienzo de su mensaje, en el que explicó cómo llegó a replantearse lo ocurrido.

Así fue el pedido de disculpas de Diego Recalde por sus polémicos comentarios sobre Agostina Vega Diego Recalde Pidió Disculpas Tras Sus Polémicos Comentarios Sobre Agostina Vega

Según contó, fue una conversación con su hermana la que lo llevó a reflexionar sobre el impacto de sus declaraciones. "Mi hermana es como una suerte así de persona en la que consulto todo el tiempo y me dijo: 'Mira, lo que dijiste me sonó a lo que pasó cuando mataron a Nisman, que salieron a hablar de las minas con las que él curtía y pusiste la lupa en otro lugar y todo se volvió muy turbio. Me parece que te equivocaste'. Y tiene razón, me equivoqué. Lo que dije estuvo mal. Pido disculpas. No va a volver a pasar, espero", relató el escritor.

"33 años en medios, es la primera vez que me pasa algo así. Y siempre tuve la pretensión de que los estupradores y los hijos de pu... paguen. De hecho, yo no tengo ninguna causa por estupro ni por corrupción infantil, más allá de los cheques después que me endosaron en la web. Pero quería decir esto porque de verdad lo siento y evidentemente si mi hermana me lo dijo, me mandé una caga... porque no fui claro a la hora de decir algo", sostuvo el actor.