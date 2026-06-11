Qué hacer en Mendoza este viernes 12 de junio: las mejores actividades para disfrutar del fin de semana

La agenda musical se apodera del fin de semana. Homenajes y actividades gratuitas pueden ser parte de tu itinerario.

Un homenaje a Solari y Maggie Cullen, entre las propuestas de esta semana.

Un nuevo fin de semana asoma y la Mendoza se prepara para ofrecer una amplia grilla de actividades y espectáculos. Para este viernes, la agenda pisa fuerte con propuestas musicales de todo tipo y varias opciones de acceso libre, ideales para cortar la rutina de la semana. A continuación, te presentamos cinco eventos destacados para armar tu recorrido cultural este viernes 12 de junio.

Literatura y Teatro: "Los Epicúreos del Teatro" espectaculo 1 La literatura es parte del fin de semana con Carlos Pedroza. Agencia Fogón El dramaturgo y director local Carlos Pedrosa presenta su segundo libro tras su exitoso paso por la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. La obra narra la historia del elenco comunitario “Sagrada Familia”, un grupo que rompe moldes integrado por 19 actores de entre 7 y 87 años, apostando al teatro como un espacio de sanación y encuentro.

Hora: 20:00.

Ubicación: Biblioteca San Martín de Ciudad.

Entradas: Gratuita, con cupos limitados por capacidad del lugar. Encuentro Social: Café con Desconocidos espectaculo 2 Una nueva oportunidad para conocer personas. IG @cafecondesconocidos Una experiencia completamente distinta para quienes buscan salir de la rutina, conocer gente nueva y conectar desde un lugar más real. Una tarde de charlas, café y encuentros sorpresivos para ampliar tu círculo o simplemente vivir un plan diferente.

Hora: 17:00.

Ubicación: Paloma Bakery & House, Ciudad.

Entradas: Cupos limitados. Consultas y reservas por mensaje privado en su cuenta de Instagram. Espectáculo al aire libre: Homenaje al Indio Solari indio solari en mendoza Homenaje al Indio Solari en Mendoza. Ciudad de Mendoza El corazón de la Ciudad será el escenario perfecto para rendirle tributo a una de las voces más influyentes del rock nacional. Un espectáculo ideal para disfrutar de la música al aire libre en compañía de las aguas danzantes.

Hora: 19:00.

Ubicación: Plaza Independencia.

Entradas: Actividad sin costo que se desarrollará durante todo el fin de semana. Música: Maggie Cullen presenta "Décimas" Maggie Cullen Maggie Cullen en Mendoza. Agustín Tubio /MDZ La voz que conquistó el corazón del folklore presenta en Mendoza su nuevo álbum "Décimas" acompañada por su banda. Una noche para disfrutar del repertorio de la artista galardonada en los Premios Gardel, combinando canciones de su autoría con el cancionero popular latinoamericano.