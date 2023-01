Cuántas hijas tiene el Pelado Esteban Trebucq: las fotos de su familia

El salto a la fama de el Pelado Esteban Trebucq se dio hace no mucho tiempo, y por eso intenta resguardar a quienes lo rodean en su vida privada. Sin embargo, el amor es más fuerte y en sus redes sociales suele hacer distintos posteos amorosos dedicados a sus hijas.

Polémico y duro con los políticos, así se suele mostrar Esteban Trebucq mientras está al aire de A24, canal que recientemente lo adoptó. Sin embargo, una vez que las cámaras y las luces se apagan vuelve a ser un padre atento que siempre intenta estar cerca de sus hijas.

El Pelado de A24 tiene dos hijas: Delfina, que cumplió 16 años, y Lupe, de 5. Ambas son hermanas pero de madres diferentes, ya que pertenecen a dos matrimonios diferentes. Viven en La Plata, de donde es el conductor y cada vez que puede se hace una escapada a verlas.

“Estoy muy orgulloso de mis hijas. Paso mucho tiempo con ellas dentro de lo que puedo. Por suerte tienen dos grandes madres. En todo trato de incluirlas. Son lo más importante en mi vida”, aseguró el periodista en diálogo con Noticias hace unos años.

En las redes sociales, Esteban Trebucq suele compartir alguna que otra imagen junto a ellas. “Delfi me acompañó a regañadientes a la radio, con alguna que otra sonrisa a Albatros, odia ir a la tele, y más a navegar. Sí disfruta de la cancha (es bien pincha), y mucho más hockey”, contó sobre la forma de ser de la joven de 16 años.

“Me bancó en todas. Hoy es casi una mujer. Se maneja prácticamente sola; alguna vez la eligieron mejor compañera, otro año fue mejor alumna y ahora estudia tanto que ni yo sé qué estudia. Como siempre te digo, sos mi orgullo Delfina”, escribió emocionado.

Por su parte, Lupe es la hija más pequeña, por lo que prefiere no exponerla en exceso. Si bien sube algunas imágenes junto a ella, no lo hace con la misma frecuencia. Además, en cuanto a las madres de las chicas, con la de Delfina hay buena relación y mencionó que no sube fotos con ella por pedido explícito. Mientras que de la mamá de Lupe se sabe poco.

Otro de los familiares que suelen tener protagonismo en su cuenta de Instagram es su madre, a quien le agradece cada día por todo lo que hizo por él: “Mi vieja, Ana María, es un ejemplo. Nos inculcó el amor por el conocimiento y el esfuerzo desde siempre. La peleó sola prácticamente toda su vida. Cuando faltaba morfi, salía a vender ropa usada. No había guita. Pero la educación jamás se negoció”.