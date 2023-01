Cómo se hizo famoso Bizarrap

Bizarrap es uno de los productores del momento y uno de los artistas más escuchados a nivel mundial en todas las plataformas de música por streaming. Los comienzos de su fama se remontan a sus primeras BZRP Music Sessions y BZRP Freestyle Sessions.

Bizarrap: todo sobre sus orígenes y sus comienzos en la música

Bizarrap es Gonzalo Julián Conde y nació el 29 de agosto de 1998 en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Su interés por la música se presentó desde que era muy chico y estuvo acompañado por un claro apoyo de sus padres. Además de asistir a un colegio con orientación artística, BZRP escuchó mucha música en su casa. En una entrevista, por ejemplo, reconoció que gracias a su padre conoció a artistas como PJ Harvey, DJ Tiesto, Radiohead y Tame Impala.

Bizarrap, en el Lollapalooza Argentina del 2022. Foto: Instagram @bizarrap

A eso de los 13, 14 años, comenzó a interesarse en la producción musical. En principio como hobby, estudió de manera autodidacta mirando videos en Youtube. “Me preparé divirtiéndome. Después se dio más o menos sin querer”, expresó al respecto.

Así fue como Bizarrap comenzó a hacerse conocido

BZRP creció escuchando y viendo de cerca el género freestyle, batallas de rap e improvisaciones. Este mismo estilo musical es el que lo llevó a dar sus primeros pasos como productor. En el 2017 comenzó a subir sus ediciones de batallas freestyle a Youtube. Con el paso del tiempo llegarían las primeras BZRP Music Sessions y BZRP Freestyle Sessions, quienes son sus colaboraciones con artistas que tan famoso lo hicieron.

Algunos de sus primeros trabajos fueron con Kodigo, G Sony, Lit Killah y Trueno. Ya en un plano de mayor trascendencia, colaboró con figuras como Cazzu, Nathy Peluso, L-Gante, Duki, Residente y Anuel AA. “Nunca más intenté rapear. No me interesa. Tampoco puedo escribir”, reveló en una ocasión, dando a entender por qué se dedica más que nada a la producción.

Acerca de su forma de ser y de la manera en que siempre se muestra en público, reconoció que es tímido y que su personalidad se refleja en el look que decidió usar. “Siempre fui así. Nunca me preparé para esto. No me imaginaba que iba a ser tan grande todo”, dijo para finalizar.