Thiago y Conejo de Gran Hermano se trenzaron en un picante cara a cara

Todavía perdura en la atmósfera la sensación de sorpresa e indignación por la eliminación de Thiago de Gran Hermano. Una inmensa mayoría no logra digerir que no haya superado una placa en la que se encontraba Camila, una ignota total para el gran público. Tras su salida, el joven se cruzó con el Conejo en un episodio tenso.

El oriundo de González Catán cayó en las garras del final de su recorrido por la casa, esa aventura con la que buscaba ayudar a su familia, tratar de paliar las dificultades económicas y también divertirse y conocer un mundo nuevo e inexplorado.

Luego de partida del juego, Thiago emprendió una rotation por diversos medios de comunicación, así se presentó en el living de A la Barbarossa, el ciclo matutino que conduce Georgina Barbarossa por Telefe. En esa charla, la producción le preparó una sorpresa.

Intempestivamente, apareció en el estudio Alexis, ese cordobés con el que Medina supo cultivar una amistad y que también protagonizó un cruce cuando lo nominó, al que también salvó en su momento priorizándolo por sobre Daniela, su novia.

En definitiva, tras varias semanas, Thiago y el Cone se encontraron cara a cara y se soltaron algunos reproches, así como se prodigaron muy bonitas palabras, con la confesión de lo que sentían el uno por el otro, de todo lo que experimentaron juntos en el camino.

El nacido en González Catán respondió a la pregunta de Georgina sobre su percepción por el cordobés y soltó: “Él es una de las personas que yo más quería adentro de la casa, lo sentía como un hermano, me siento bien de estar acá con él de vuelta”,

La conductora apretó el acelerador con un tema urticante: “¿Y por qué lo votaste?”. Algo nervioso, visiblemente incómodo, Thiago alcanzó a justificar lo que rondó en su mente para tomar esa decisión polémica: “La cabeza me llevó a pensar cualquier cosa”.

Por su parte, Alexis también reconoció las diferencias, las rispideces que vivieron, así como todo lo positivo. “Me llevo lo bueno y lo malo también. Se lo ha expuesto como traición porque me votó pero es un juego. Para que te quedes tranquilo, no pasa nada, si en el momento sentí impacto, pero no por eso dudé de vos”, sostuvo.