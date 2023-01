Qué pasó con el rating de Telefe en la última gala de eliminación de Gran Hermano

El público votó y este domingo un nuevo participante abandonó Gran Hermano. En placa estaban Camila, Agustín y Thiago. Fue este último quien obtuvo el 52,9 % de los votos y debió salir por la puerta grande de la famosa casa de Telefe.

Gran Hermano

Al comienzo de la velada, el joven había dicho: "Estoy esperando la decisión de la gente, no me siento nervioso, quiero seguir hasta lo último. Siento que hoy no es mi día de irme".

Y en ese momento, Agustín señaló: "Estoy tranquilo hasta que llegue el momento de los sobres, esperando renovar ese voto de confianza con la gente, seguir adelante una semana más, camino a la final como es mi gran sueño".

Luego de una noche en la que se pasaron varios divertidos tapes de todo lo que ocurrió durante la semana en el reality, Santiago del Moro dio a conocer el nombre del jugador que debía salir por la puerta grande. El mano a mano fue entre Thiago y Agustín.

¿Y el rating? La gala comenzó con un piso de 13,4 puntos de rating y de a poco comenzó a crecer. Durante la noche, Telefe logró una marca máxima de 23 puntos.