Los memes que dejó la salida de Thiago de Gran Hermano

Este domingo, Camila, Thiago y Agustín se disputaron su lugar en Gran Hermano. Los tres se sometieron al voto telefónico y el público decidió que el más joven saliera por la puerta grande de la famosa casa de Telefe.

Al comienzo de la emisión, Santiago del Moro les dio la palabra a los hermanitos. Camila indicó: "Yo siempre tengo nervios, igual confío en la gente, espero el apoyo, pero todo pasa por algo".

"Estoy tranquilo hasta que llegue el momento de los sobres, esperando renovar ese voto de confianza con la gente, seguir adelante una semana más, camino a la final como es mi gran sueño", manifestó Agustín.

Y Thiago, sumó: "Estoy esperando la decisión de la gente, no me siento nervioso, quiero seguir hasta lo último. Siento que hoy no es mi día de irme".

La primera en ser salvada fue la participante femenina y el mano a mano se dio entre los varones. Con el 52% de votos en contra, Thiago debió abandonar la competencia y se mostró feliz y agradecido.

En Twitter, los fieles seguidores del reality siguieron minuto a minuto la gala y compartieron divertidos memes. Aquí te compartimos algunos de los que están circulando.