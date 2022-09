El accidente que sufrió Lali Espósito: "Me quedé atrapada"

Lali Espósito protagonizó un verdadero momento de tensión en los estudios de Luzu TV, durante su vista a Nadie dice Nada, el programa de Nicolás Occhiato, Nati Jota, Nacho Elizalde y Flor Jazmín Peña.



Todos estaban listos para recibirla, pero ella no aparecía en el estudio. Estaba en el estacionamiento del lugar, pero no podía ingresar al estudio. Ahí comenzó el caos y la incertidumbre, con productores que entraban y salían.





Luego de unos minutos de dramatismo, Lali logró llegar a la entrevista y allí contó la increíble situación que acababa de vivir. “Me quedé encerrada”, contó, para sorpresa de los integrantes del programa y los oyentes.



Los conductores se preguntaban al aire qué estaba pasando que Lali no llegaba. “Está en el establecimiento, pero se rompió el ascensor del auto”, explicó Nico Occhiato. “¿Lali está atrapada? ¿Qué?”, dijo, preocupada, Flor Jazmín.



En ese momento, una de las productoras explicó al aire lo ocurrido. “Es un problema técnico que nos excede a nosotros. Estamos intentando resolverlo con un equipo comando. Necesitamos 10 minutos”, pidió.



Por su parte, Occhiato mostró en su celular una imagen de lo que ocurría unos metros más abajo. Cientos de fanáticos estaban a la espera de la cantante y provocaron que el ascensor se trabara con ella adentro.





Ya una vez en el estudio, y todavía tensa por lo que había pasado, saludó a todos y buscó respirar para ponerse en clima de entrevista, pero antes contó la travesía insólita que acababa de sufrir.



“Me quedé encerrada en el montacarga. Desde el año 72 que no me subo a uno. Dicen que había gente apretando el botón de abajo y hubo una situación de botones que trabó todo. Y nos quedamos ahí, charlando de la vida, haciendo ‘respiro, inhalo, exhalo’”, contó Lali. “No nos dio para la joda. Era un poco grave lo que estaba pasando. Estaba un poco preocupada porque no llegaba a la nota”, agregó con humor.