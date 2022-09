Qué dijo Lali Espósito sobre los rumores de romance con Wos: "Ya nos..."

El impactante show que Lali Espósito dio en el Movistar Arena a fines de agosto dio mucho de qué hablar. Pero además de su chape con Cazzu y con Santi Maratea en el escenario en el marco de este “Chape Tour”, el rumor que empezó a circular con fuerza es que la artista estaría comenzando un romance con Wos.

Esa noche, dicen los que estuvieron presentes en el estadio del barrio porteño de Chacarita, Lali estaba vibrante, como nunca. Y el intérprete de Arrancármelo, que lo vio todo desde el palco, también. “Después del show no se podían despegar; estaban abrochados, me contaron los que los vieron. Fue indescriptible lo que pasó”, dijo Guido Záffora en Es por ahí.

“En un momento los vi y ahí hay energía sexual, de que está empezando algo”, aseguró el panelista de América sobre lo que se dio entre los artistas, que se fundieron en un abrazo. Y ahora, consultada por el móvil de LAM, ella respondió a la pregunta obligada con mucha picardía.

“¡Qué groso es Wos!”, lanzó el cronista del ciclo que conduce Ángel de Brito. “Sí, es muy groso. Sí, se llevó todo en los Gardel, merecidísimo por el disco”, contestó ella. Y él insistió: “Es fachero...”. “Sí, re, re… Valentín es lo más”, reconoció Lali, con una sonrisa.

Entonces, el notero se la jugó y le preguntó: “¿Viste que los portales que están diciendo: ‘¿Qué pasa entre Lali y Wos?’”. Y la jurado de La Voz Argentina se hizo cargo: “Sí, algo vi, obvio, no te finjo demencia. Nos reímos con Valentín: ‘¿Viste todo lo que dijeron? Jajaja’”.

“Te fue a ver... ¿por qué no hubo Chape Tour?”, siguió el notero, incisivo. “Él y otros amigos artistas estaban en unos palcos en la loma del culo, ahí en el estadio. Ellos fueron a ver el show, son colegas”, aclaró ella, eludiendo responderle por qué no besó al músico en el escenario.

Con ánimos de tirar la pelota fuera de la cancha, la artista aseguró: “Somos colegas, nos dedicamos a la música”. Pero el entrevistador no se la iba a dejar pasar fácilmente y siguió intentando sacarle una declaración: “No se están conociendo, digamos...”. “Ya nos conocemos, ya nos conocemos. Por eso vino a mi show. Si no, no los invitaría. Invito a amigos que conozco, que quiero”.

“¿No están saliendo, entonces?”, se la jugó él. “No, no, no”, negó Lali, pero su show de gestos y sonrisas decía otra cosa. “¡Mirá la cara de Lali!”, la mandó al frente el cronista.

“¡Me mata la pregunta! Igual, sacándolo a él, si algo me identifica, es que nunca vas a saber mucho de mí. Sabelo. ¿Viste? Con eso te dejo, un beso muy grande, nos despedimos, adiós”, cerró ella, a pura risa. ¿Qué onda?