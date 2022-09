Lali Espósito se sinceró sobre su sexualidad: "Me mentía un montón"

Lali Espósito atraviesa el mejor momento de su carrera artística. Como cantante, se ha transformado en una verdadera figura de la música pop nacional. Con su actual gira, Disciplina tour, viene agotando localidades por toda la Argentina y Latinoamérica.

Aunque su carrera en el mundo de la música se remonta a sus inicios como actriz, sobre todo con Casi Ángeles, Lali supo encontrar, con el correr de los años, su propia identidad. Un aspecto que fue forjando a base de esfuerzo, alegrías, pero también de sufrimientos y decepciones.

Actualmente, su presencia escénica fue transformándose hacia una postura más sexy y provocadora. No es casualidad que en cada show de su presente espectáculo, se bese en escena con bailarines, amigos y fans. A tal punto que su gira fue rebautizada como "Chape tour".

Ahora, la actriz y cantante estuvo dando una entrevista en Nadie Dice Nada, el programa que conduce Nico Occhiato en su canal Luzu TV, y en el que también trabaja Nati Jota. Y fue la influencer la que trajo a la mesa la transformación de la cantante.

"Fui, de manera inconsciente compartiendo a través de mi música, y por ende con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y mi manera de sentir amor en el formato que sea", comenzó diciendo Lali. "Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera, me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería", agregó.

"Por ejemplo, que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad, como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones”, reconoció.

"Yo no era consciente de que era la construcción de la chica de la tele, políticamente correcta y simpática. Ser simpática me sale natural, pero sentía que estaba ocultando algo", aclaró.