Habló Viviana Canosa: arremetió contra Sergio Massa y tildó de "raro" el atentado a Cristina Fernández de Kirchner

Este martes en la noche, Viviana Canosa rompió el silencio a un mes de su polémica salida de A24. Durante media hora, la conductora le habló a sus seguidores a través de un vivo desde su cuenta de Instagram y tuvo duros conceptos hacia el ministro de Economía Sergio Massa, a la vez que tildó de "raro" el atentado a Cristina Fernández de Kirchner.

En primer lugar, la periodista le agradeció a sus seguidores y los compañeros de trabajo que tuvo en A24, a la vez que anunció que en los próximos días se sentará en algunos programas de televisión a hablar. Luego tal cual había trascendido, Canosa aseguró que desde A24 no le permitieron emitir un informe sobre Massa. "No soporté que me quisieran poner una mordaza", expresó la comunicadora.

“Yo estaba siendo un éxito y nadie se baja del éxito. Yo no podía hacer otra cosa, mi renuncia sirvió para exponer que había censura. No me fui porque tenía otro trabajo, pero estoy feliz con la decisión que tomé. Cómo hago para pedirle a los políticos que sean honestos, si yo no estoy a la altura de las circunstancias”, argumentó la conductora sobre su decisión de bajarse de A24.

Además, Viviana Canosa dijo que sabía que tenía los "días contados" en el canal a partir de la asunción de Sergio Massa, y que desde la señal de noticias eligieron al funcionario. "Nunca pensé que la primera medida del súper ministro era censurarme. Massa es un facilitador de negocios, y yo apenas soy una humilde periodista de televisión que estaba haciendo un éxito en esa pantalla. Está claro que prefirieron a Sergio Massa y no a mí", explicó la conductora.

"Todo este despelote fue por un video que duraba 38 segundos donde le decían ladrón, ese material lo pusieron todos los medios”, agregó Viviana Canosa, a la vez que aclaró que su decisión de bajarse de A24, sino que ya había tenido otras tensiones con las autoridades del canal. "Después pude hacer lo que quería, pero esta vez fue imposible. En América, con Massa, no se jode. Fue censura", remarcó la periodista ante las 30 mil personas que siguieron su transmisión en vivo en la red.

En tanto que sobre la decisión de A24 de mostrar su silla vacía al día siguiente de su renuncia, Viviana Canosa expresó: "Lo sentí como violencia psicológica no solo conmigo, sino con quienes me siguen a diario".

En otro momento de su vivo en Instagram, la periodista se refirió al atentado a Cristina Fernández de Kirchner. "Por qué no se puede decir que el atentado fue raro. Todo está manchado por la política", expresó. Y luego Canosa agregó: "La custodia no funcionó, nadie se avalanzó sobre Cristina Fernández de Kirchner, la dejaron ahí seis minutos más sola firmando libros. El arma era vieja, no funcionaba bien. El asesino no supo manipular el arma, el teléfono se borró. A la novia del acusado la detuvieron varios días después. Pero ellos no nos dan explicaciones. Ahora, si vos tenés dudas sobre el atentado, sos un traidor a la patria".