Viviana Canosa filtró el tenso escrache a José Luis Espert en un supermercado: "¿Cárcel o bala, cuál te toca?"

Tras meses alejado del ojo público, el expolítico fue interceptado por un joven mientras hacía las compras en zona norte. En el ciclo, destacaron el comportamiento del economista.

La reaparición pública de José Luis Espert se dio de la manera menos pensada. Lejos de los gritos y la exposición política, el exdiputado fue grabado in fraganti mientras hacía las compras del mes. El video, que es un verdadero escándalo, fue presentado en El Bulo de Viviana, el programa que conduce Viviana Canosa a través de Carnaval Stream.

"Cárcel o bala" Embed - Jose Luis Espert El material fue registrado por Lucas, un joven que se cruzó de casualidad con el expolítico el sábado a las seis de la tarde en la sucursal de Coto ubicada en Avenida del Libertador y Uruguay, en la coqueta zona de Punta Chica. Indignado por ver a Espert caminando "con total impunidad" tras sus recientes complicaciones judiciales y el naufragio de su candidatura, Lucas prendió la cámara de su celular y lo fue a buscar.

En las imágenes se percibe cómo Espert voltea en un primer momento con actitud receptiva, creyendo quizás que se trataba de un seguidor pidiéndole una foto. Sin embargo, Lucas no titubeó y le devolvió su propio eslogan de campaña: "¿Cárcel o bala? ¿Cuál te toca?". Ante la sorpresiva e incisiva pregunta, un Espert visiblemente descolocado atinó a responder con una frase confusa: "Delincuente, siempre", mientras señalaba hacia el exterior del lugar.

"Un tipo medicado" https://www.bbc.com/mundo/articles/cd9y3x9dj94o José Luis Espert era un aliado clave de Milei. Archivo MDZ Tras visualizar el corto clip, Canosa y sus panelistas no dejaron pasar por alto el extraño lenguaje corporal y verbal de Espert. Lejos de la imagen del dirigente vehemente y soberbio que solía pasearse por los canales de noticias, el video mostró a un hombre apagado.

"Le cambió la voz, tiene otro tono... un tipo que está empastillado, descolocadísimo", analizaron, remarcando que parecía "sacado de la góndola de congelados" y que su actitud de "nene bueno" contrastaba fuertemente con el personaje que pedía mano dura en prime time.