Conocido periodista aseguró que Cristina Fernández de Kirchner perjudicó al país por un "capricho personal"

En medio de una profunda crisis nacional, el periodista Ernesto Tenembaum aseguró que Cristina Fernández de Kirchner perjudicó al país por un "capricho personal". El comunicador hizo su análisis a partir de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía.

En su editorial en el el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos), Tenembaum cuestionó que ahora la vicepresidenta apoye el plan "de ajuste" de Massa, cuando el funcionario está desarrollando la misma estrategia que la que intentó llevar a cabo Martín Guzmán.

El periodista arremetió contra Cristina Fernández de Kirchner al argumentar: “Hay una gran pregunta. Dado que Cristina Kirchner apoya a Sergio Massa, ¿por qué se peleó tanto con Martín Guzmán? Y no es una pregunta en términos personales. Sino que vos decís, si estas medidas que intentan conseguir más dólares, y de alguna manera que haya menos pesos en la economía por vía aumento de tarifas, se aplicaban hace un año y medio, cuando las planteó Guzmán, de repente hoy tenías más dólares y menos pesos, con lo cual habría más estabilidad”.

Luego, Ernesto Tenembaum redobló su crítica a Cristina Fernández de Kirchner al explicar: “Si vos decís que ‘esto va a andar mal’ porque ideológicamente no coincidís, porque es injusto, porque es ortodoxo y porque es una medida de ajuste brutal, está bien, entiendo tu posición. Ahora, si vos estuviste contra Guzmán durante un año y medio, impidiéndole que tome las medidas que ahora toma Massa, que si se hubieran tomado hoy tendríamos una economía más estable y mucho más serena. Por un capricho personal, porque no te gustaba la cara de Guzmán, no porque no te gustaban las políticas que ahora estás apoyando, ¿entonces por qué jodiste a la gente de esa manera?”.

En tanto que sobre los daños producidos por internas en el oficialismo, Tenembaum sentenció: "Hoy estamos así en gran parte porque este plan que intenta poner en marcha Massa no lo pudo poner Guzmán por oposición interna, entonces hay una pregunta nodal para entender este proceso, y lo que está sufriendo la gente, porque si esto se ponía en marcha hace un año y medio, la culpa de la inflación, de la inestabilidad y de la caída de las reservas no es de los grupos concentrados, no es de los especuladores del agro, no es de los formadores de precios; la culpa de todo esto que pasó, si este plan era el correcto, que parece que lo es porque ahora lo apoyan, es del sector poderoso del Frente de Todos que boicoteó cualquier tipo de medida desde hace un año y medio para acá”.

Finalmente, tras su cuestionamiento a la actitud de Cristina Fernández de Kirchner, Ernesto Tenembaum pronosticó: “Puede haber estabilidad, pero este mes va a haber 7% de inflación, y algún número por arriba de 5% en septiembre, en octubre y en noviembre. Van a ser cifras duras”.