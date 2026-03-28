Viviana Canosa volvería a la televisión tras sus escándalos en A24 y eltrece: el canal que la recibiría

Viviana Canosa baraja la posibilidad de volver a la televisión, a casi un año de que eltrece decidiera ponerle punto final al programa que la conductora encabezaba en el canal, tras el vendaval judicial que generaron algunas acusaciones de la periodista contra conocidas figuras de los medios, a quienes involucró en presuntos delitos de abusos y trata de personas.

Tiempo antes de su desembarco en eltrece , Canosa también había protagonizado una controversial salida de A24 , alegando censura por parte del señal de noticias, ya que la comunicadora aseguró en reiteradas ocasiones que en tal pantalla le bajaron un informe sobre Sergio Massa.

Desde junio del año pasado, Viviana Canosa se mudó de la televisión abierta al mundo del streaming como integrante de Carnaval, donde no sólo tiene un ciclo propio diario, sino que también participa de otras dos propuestas en las que comparte emisiones en vivo junto a Jorge Rial, Fabián Doman y Alejandro Fantino.

Si bien Canosa ha asegurado que en el mencionado canal de streaming tiene una libertad de la que no gozó en eltrece y A24 , la conductora estaría negociando para regresar a la clásica televisión de aire.

Según lo que detalló Marina Calabró en Lape Club Social (América), Viviana Canosa podría desembracar en El Nueve con un programa semanal, que iría a las 23.

Por otro lado, más allá de sumar a su grilla a la controversial periodista, El Nueve incorporaría a Fabián Doman con una propuesta que también saldría al aire una vez a la semana en la misma franja horaria.

Para Viviana Canosa, el retorno a El Nueve se daría luego de su recordado paso en esa pantalla con ciclos como Nada personal, en el que desató un escándalo por beber frente a cámaras dióxido de cloro en plena pandemia, y de Los profesionales de siempre; show televiso de la esfera de los chimentos que volvió al aire desde el año pasado bajo la conducción de Florencia de la V.