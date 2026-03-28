Una conductora despedida y una picante figura: las invitadas de Mirtha Legrand para este sábado

La cena televisiva comandada por la legendaria diva, tendrá en esta oportunidad un atractivo menú de invitados, con reconocidas estrellas del espectáculo y un importante referente mendocino.

Mirtha Legrand apuesta este sábado por un nuevo y atractivo combo de invitados, en un constante esfuerzo de la diva y su equipo de producción por dar batalla en el rating frente a la competencia simultánea de Gran Hermano: la noche de ex (Telefe).

Con el antecedente del buen rendimiento que le dio la semana pasada la mesa con Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato; integrantes del legendario trío humorístico MIDACHI, a quienes también se sumó la comediante Gladys Florimonte, La noche de Mirtha promedió 4.8 puntos de rating; y se convirtió en lo más más visto del sábado anterior en el canal del solcito.

Con la intención de que el interés de la gran audiencia no decaiga, Mirtha Legrand tendrá en esta nueva emisión a Lizy Tagliani, popular conductora que recientemente fue desvinculada de Radio Pop. Actualmente, la querida artista es una de las protagonistas de Annie, el musical que se presenta con éxito en el teatro Broadway, de la siempre animada calle Corrientes.

Mirtha Legrand y un seleccionado de invitados que promete Los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 28 de marzo Por otro lado, en el menú de invitados de Legrand para este sábado a partir de las 21:30 se destaca la presencia de Carmen Barbieri, líder del magazine Con Carmen (El Nueve). Dueña de una lengua filosa y un habitual despliegue espontaneidad, la capocómica podría disparar más de una declaración picante en la cena televisiva.