Lizy Tagliani recibió un particular mensaje de Paula Chaves tras besar a Pedro Alfonso

Hace algunos días, Lizy Tagliani protagonizó un intenso momento con Pedro Alfonso en ¿Quién es la Máscara? (Telefe), cuando la integrante del jurado besó al participante cuya identidad fue develada en el programa. Poco después, la humorista recibió un mensaje de Paula Chaves, y no dudó en compartirlo a través de sus redes sociales.

Disfrazado de pavo real, bajo el nombre de Salvador, Pedro Alfonso quedó el martes fuera dle mencionado ciclo. “Nunca había cantado, pero me gustó, canté mejor de lo que esperaba. Me animé y me gustó. Mi hija Oli es fanática y no tiene idea que estoy acá, se están enterando ahora”, contó el marido de Paula Chaves.

Además, sorprendió a todos los presentes al decirle a Wanda Nara: “Quiero aclarar algo que pasó al principio. Cuando tiré el beso en la primera canción era para Lizy y lo agarraste vos”.

Tras la pregunta de la conductora Natalia Oreiro sobre si Pedro Alfonso y Lizy Taglini podían darse un pico, la humorista se acercó al escenario y más allá de su preocupación por cómo podría tomar la situación Paula Chaves, el participante besó a la integrante del jurado y la tribuna estalló en aplausos.

Poco después, Tagliani dio a conocer el mensaje que le envió Chaves. En una charla por WhatsApp, Paula le dijo en complicidad a Lizy “zorrita” junto a una foto del beso en cuestión. “Bueno hay gente que no sabe perder, estoy siendo amenazada”, comentó la investigadora de ¿Quién es la Máscara?

Para rematar el cómplice ida y vuelta, Paula Chaves concluyó: “Igual, pensándolo bien amiga, lo bueno se comparte”.