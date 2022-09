Lizy Tagliani sufrió un accidente mientras se dirigía al teatro este jueves, transitando por la autopista Quilmes-La Plata. En LAM (América), dieron detalles del choque y la humorista compartió un video desde sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores.

La panelista Yanina Latorre contó: “No le pasó nada, le escribí y no me contesta. Yo entiendo que volvería de grabar para su casa, en la hora más caótica del tráfico y se produjo ese choque en cadena”. Mientras que Ángel de Brito apuntó: “Es probable que yendo al teatro porque hoy la escuché en algún lado, que estudiaba todo el día y que no tenía grabación de la máscara. Será yendo a su casa o yendo al teatro”.

Por su parte Pía Shaw despejó las dudas sobre el momento en que se produjo el accidente de Lizy Taglini. "Acabo de chequear con gente del teatro: 20:30 horas es la función. Todavía Lizy no llegó, está por llegar, pero la función, por el momento se hace”, informó la periodista.

Además, en LAM dejaron en claro que el choque fue leve y que Lizy se encuentra bien. En las imágenes, se puede ver a tres autos en fila, oficiales de tránsito y la jurado de ¿Quién es la Máscara? hablando con otros conductores.

“Ahí está Lizy que se la ve bien y el otro auto que se la puso fuerte. Se ve que el otro conductor se comió al que venía adelante”, detalló Ángel de Brito.

A través de un video a través en su cuenta de Instagram, Lizy Tagliani comentó desde el camarín del teatro Lola Membrives: “Hola a todos, ya llegué al teatro un poco asustada, debo reconocer, pero bien. Quiero agradecer a todos los que me mandaron un mensajito. Después voy a contestar, veníamos por la autopista, de repente frenaron autos adelante, nosotros frenamos y sentimos que los de atrás chocaron hasta formarse un choque adelante en cadena. Veremos ahora, ya llegué al teatro y Sebastián está haciendo lo que corresponde con los trámites y las denuncias”.