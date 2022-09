Santi Maratea respondió a quienes lo repudiaron por su opinión sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner

Santi Maratea enfrentó las críticas tras expresar su opinión sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. El joven influencer había expresado: “Me da tristeza que en la Argentina cada vez menos gente puede acceder a la educación, la salud, la seguridad y un futuro, mientras está repleto de fanáticos que creen que el problema a resolver del país es una interna entre 6 políticos. Sigan con la grieta que vienen bien che”.

Tras poner el acento en la crisis social y cultural de nuestro país, varios usuarios lo interpelaron con duros mensajes, entre ellos un internauta lo interpeló: “Dedicate a no acercarte más a los comentarios políticos porque no hay uno que tenga un sustento racional. Siempre son un vómito de pensamientos que no son constructivos ni de casualidad”.

Mientras que otro usuario repudió a Santi Maratea por no referirse de manera al ataque contra Cristina Fernández de Kirchner. “Santiago, hoy necesitamos repudiar con fuerza la violencia para cuidar los consensos ciudadanos que conseguimos. Es una ilusión creer que no hacés política. La hacés, y en estos casos de la peor manera, minimizando algo gravísimo para la democracia argentina”, interpeló un seguidor del influencer.

Decepcionado por la reacción a su comentario, Maratea respondió: “No tengo ganas de discutir con nadie, solo les recuerdo a los que critican mi trabajo o mi rol en la sociedad, que así, boludo como me ven, ya logré colectar más de mil millones de pesos, cada centavo invertido en la Argentina. ¿Ustedes? Agrandaron una grieta? ¿Solo eso? Entonces ni me hablen”.

Acto seguido, se refiiró al aspecto del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner sobre el cual no está dispuesto a debatir. “De la gilada de debatir sobre si fue real o no fue real cuando todo el foco debería estar puesto en nunca más permitir que se repita una situación tan triste y peligrosa”, destacó Santi Maratea.

Entonces una seguidora escribió: "Te banco a muerte loco. No pises el palito, cada vez que te ponés a explicar lo bien que hacés las cosas, das tres pasos para atrás. Tu mensaje es otro, no hace falta que le expliques a nadie quien sos”. Maratea dio entonces por cerrada la discusión expresando: “Me quedo con este tuit. Chau, los amo, gracias por cuidarme”.