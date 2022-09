Cande Ruggeri contó cuál será el nombre que le pondrá a su hija: "Es italiano y será..."

Cande Ruggeri sonríe, no puede contener ese lenguaje corporal de felicidad, de alegría mayúscula que le dibuja un semblante radiante en este presente. El embarazo, que ya avanza por el sexto mes, la tiene embelesada, totalmente conmovida y ahora se animó a contarle al mundo el nombre que eligió para su beba.

La hija de Oscar Ruggeri transmitió la novedad con una serie de stories en su perfil digital de Instagram, ese espacio al que acude para llenar con cientos y cientos de publicaciones de toda índole, ya sea para mostrar sus looks, sus rutinas de entrenamientos, sus canjes y hasta sus emociones.

En primera instancia, la blonda estalló de algarabia por recobrar su cuenta, tras unos días largos en los que padeció una problemática por unas funciones que le impidieron utilizar a pleno la red social favorita. Por eso se lanzó a subir decenas de contenidos.

Lo cierto es que Cande prendió la cámara de su celular para mostrar el cuarto que están preparando para la pequeña en camino, así como para explicar que ese martes a la noche sería la fecha definitiva para revelar la incógnita sobre el nombre de su hija.

Ruggeri exteriorizó en esas stories las particularidades del embarazo y sostuvo: “El lunes cumplimos seis meses ya, no saben lo que se mueve esta nena, mucho·”. Y después se aventuró en aportar indicios, en tirar algunas claves para descubrir el misterio: “Les doy unas pistas, es corto, es original y es italiano”.

Cuando las agujas llegaron a las ocho y media de la noche, Candela regresó con intensidad a su Instagram para compartir ese dato tan esperado, por el cual sus seguidores jugaron durante un rato con una danza de posibilidades de identidades italianas y de escasa extensión.

Finalmente, Ruggeri exclamó: "Se va a llamar Vita". Con una entrevista a Revista Gente, la rubia profundizó en el punto crucial en el que encontró ese nombre: "En la pandemia me puse a estudiar italiano y ahí descubrí este nombre que me encantó. Me gusta especialmente su significado: vida".

Ya está todo resuelto, ahora solo resta transitar estas semanas que faltan para el nacimiento de su pequeña, que se estima arribará al mundo durante diciembre.