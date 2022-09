Luciano Castro tomó partido tras el despido de Leticia Brédice de la obra que ensayaban juntos

Este lunes en Intrusos (América) contaron que Leticia Brédice fue despedida de la obra que protagonizarán Luciano Castro y Natalie Pérez este verano en Mar del Plata. El actor tomó partido en este conflicto y opinó sobre el futuro de la puesta cuyo título es El Divorcio.

Tras la información que dio Laura Ubfal, la propia Leticia Brédice se encargó de deslizar la responsabilidad de su salida de la obra en el director, Nelson Valente. “Si el director dice al segundo ensayo: ‘No quiero que venga más Leticia’, bueno, me tengo que ir. Yo lo único que le dije al director fue que para mí el libro tenía la trampa del divorcio y tenía que tener otra trampa más. Propuse un chiste cuando el personaje de Natalie no nos ve, podíamos hacer un movimiento con la cola. Se ve que eso no gustó. Ellos querían algo más familiar. Evidentemente, herí el ego del director”, argumentó la actriz.

En tanto que en diálogo con PrimiciasYa, Luciano Castro opinó sobre la baja de Leticia Brédice. “Por no compartir estilos o formas de trabajo, no pueden trabajar a veces directores y actores. No lo esperábamos, porque es volver a empezar”, explicó el galán.

Además, Castro contó que Carla Conte ya está integrada al elenco para reemplazar a Brédice y que hicieron lo posible por evitar el conflicto de la salida. “Te imaginarás que no queríamos cambiar nada. Ya estábamos embaladísimos, pero bueno, hay cosas que superan todo y hay que seguir adelante. Todo bien, el tema es volver a empezar, pero a veces es mejor”, reconoció el artista.

Por último, Luciano Castro claramente tomó partido por el director de la obra al decir: “Nelson es director y es autor, entonces imaginate que al autor para proponerle un cambio tiene que conformarlo y tiene que estar de acuerdo. Cuando se armó esto, el primer integrante fue Nelson. Después llegamos todos nosotros”.

En tanto que Nelson Valente se limitó a expresar: “No tengo mucho para contar. En el teatro hay metodologías o formas de trabajo y muchas veces uno se encuentra con los actores en esas formas y otras veces no”.