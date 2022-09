Echaron a Leticia Brédice de la obra de Luciano Castro: "Fue bochornoso"

Laura Ubfal sacó a relucir un verdadero escándalo al confirmar que Leticia Brédice fue expulsada de la obra El divorcio, que protagonizarán Luciano Castro y Natalie Pérez en la temporada de verano en Mar del Plata.

Fue este lunes, durante la columna que la periodista realiza para Intrusos (América), donde contó detalles de la primicia. "En ese espectáculo estaba Leticia Brédice. Digo estaba porque por decisión del director, Nelson Valente, y de la producción, le pidieron a Leticia que deje el elenco", anunció Ubfal.

Entre los motivos que desencadenaron la decisión, la periodista expresó: "Me dicen que tuvieron problemas internos. Se presentaba a los ensayos y no estaba en su eje. Fue bochornoso".

Leticia Brédice junto al elenco de "El divorcio".

"Ellos se estaban apurando porque quieren ser los primeros en debutar en Mar del Plata. De hecho, ya estaban las fotos para la marquesina. Ahora tienen que cambiar todo", agregó.

Finalmente, Ubfal indicó quién será el reemplazo de Brédice. "Quien va a hacer el rol de Leticia es Carla Conte. La convocaron para sumarse al elenco", sentenció.

Tras las repercusiones de la noticia, la actriz salió a dar su versión de los hechos. "Yo no me fui de ningún lado, a mí me echaron", comenzó diciendo. "Si entras en una compañía, el otro no tiene empatía, y el director dice: 'Leticia no quiero que vengas', yo no tengo que seguir", resumió la actriz sobre su conflicto en charla telefónica con el programa de chimentos de América.

Por su parte, Brédice contó los motivos que generaron el inconveniente con el director. "Yo lo único que le dije al director fue que, para mí, el libro tenía la trampa del divorcio y tenía que tener otra trampa más. Propuse un chiste. Se ve que eso no gustó. Ellos querían algo más familiar. Evidentemente, herí el ego del director", expresó categórica.