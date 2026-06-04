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Leticia Brédice

Leticia Brédice se metió en un móvil de TN y lanzó una frase desgarradora en la marcha de Ni Una Menos

La actriz intervino de forma inesperada en una transmisión en vivo por los 11 años de Ni Una Menos y dejó un fuerte reclamo.

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Leticia Brédice participó este miércoles en la marcha Ni Una Menos.

Leticia Brédice participó este miércoles en la marcha Ni Una Menos.

Captura de pantalla Instagram Letibredice.

La conmemoración de los 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos reunió a miles de personas en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país. La convocatoria estuvo atravesada por la conmoción generada por los recientes asesinatos de Agostina Vega, en Córdoba, y Dulce Candia, en Misiones.

En las horas previas a la marcha, numerosas figuras públicas expresaron su respaldo a través de las redes sociales. Entre ellas estuvieron las cantantes Lali Espósito y Tini Stoessel, quienes difundieron mensajes de apoyo a la manifestación realizada durante la tarde del 3 de junio.

Esto fue lo que dijo Leticia Brédice en la marcha de Ni Una Menos

Leticia Brédice Interrumpió Un Móvil De TN Y Lanzó Un Doloroso Pedido

Durante la cobertura televisiva de la movilización, una situación inesperada tuvo como protagonista a Leticia Brédice. La actriz participaba de la protesta cuando decidió intervenir en un móvil en vivo de TN, en momentos en que una cronista entrevistaba a una niña.

Movilizada por el impacto del crimen de Agostina Vega, la artista tomó la palabra y lanzó un fuerte pedido: "Hace 11 años que estamos acá, por favor que nos escuchen. 11 años. Estamos en el velorio de Agostina".

Marcha Ni Una Menos
A 11 a&ntilde;os del primer Ni Una Menos, cientos de personas volvieron a copar las calles en un reclamo urgente contra la violencia.

A 11 años del primer Ni Una Menos, cientos de personas volvieron a copar las calles en un reclamo urgente contra la violencia.

Instantes después, Leticia Brédice cedió nuevamente el espacio a la menor que estaba siendo entrevistada. "Perdón, que siga la nena hablando, que es ella la que tiene que hablar, que nos escuchen", expresó la actriz.

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