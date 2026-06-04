Leticia Brédice se metió en un móvil de TN y lanzó una frase desgarradora en la marcha de Ni Una Menos

La actriz intervino de forma inesperada en una transmisión en vivo por los 11 años de Ni Una Menos y dejó un fuerte reclamo.

La conmemoración de los 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos reunió a miles de personas en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país. La convocatoria estuvo atravesada por la conmoción generada por los recientes asesinatos de Agostina Vega, en Córdoba, y Dulce Candia, en Misiones.

En las horas previas a la marcha, numerosas figuras públicas expresaron su respaldo a través de las redes sociales. Entre ellas estuvieron las cantantes Lali Espósito y Tini Stoessel, quienes difundieron mensajes de apoyo a la manifestación realizada durante la tarde del 3 de junio.

Esto fue lo que dijo Leticia Brédice en la marcha de Ni Una Menos Leticia Brédice Interrumpió Un Móvil De TN Y Lanzó Un Doloroso Pedido

Durante la cobertura televisiva de la movilización, una situación inesperada tuvo como protagonista a Leticia Brédice. La actriz participaba de la protesta cuando decidió intervenir en un móvil en vivo de TN, en momentos en que una cronista entrevistaba a una niña.

Movilizada por el impacto del crimen de Agostina Vega, la artista tomó la palabra y lanzó un fuerte pedido: "Hace 11 años que estamos acá, por favor que nos escuchen. 11 años. Estamos en el velorio de Agostina".