Marcela Tauro expuso a Damián Betular frente a las cámaras de América TV

Damián Betular se ganó el cariño de cientos y cientos de argentinos con sus ocurrencias tanto en MasterChef Celebrity como en Bake Off Argentina. Emisión tras emisión, las redes se llenaban de memes con sus divertidas expresiones delante de las cámaras de Telefe. El programa le permitió dar un gran salto al estrellato y no sólo ser conocido por sus deliciosas preparaciones.

Hoy, brindó una entrevista a Intrusos y Marcela Tauro lo expuso delante de las cámaras de América TV. "Yo quiero contar una anécdota porque no lo conocía, sí obviamente por ‘MasterChef’ y por lo que me cuenta Santiago Del Moro, pero un día le escribí por Instagram, porque una nenita era su fanática…", comenzó diciendo la periodista.

Y continuó: "Yo no soy de hacer esas cosas porque sé que es engorroso pedir un video y demás, pero Damián no sólo me atendió bien y me contestó bárbaro, sino que me hizo quedar súper".

"Te quiero agradecer y que la gente sepa que sos así como te mostrás. No sos un personaje que para las cámaras es de una manera y después sos otra cosa. Me podías haber puesto una excusa, porque no me conocías, pero fuiste súper amoroso. Así que te lo agradezco", añadió.

Marcela Tauro

Ante esto, Betular expresó: "Trato cumplir, porque para mí, darle algo de felicidad a una persona, con tan poco que es un abrazo o escucharlo, es muy fuerte. A veces uno no toma conciencia de lo importante que es nuestra presencia en las familias, por eso yo me tengo que hacer responsable de esas cosas y devolverlo. Para mí es parte no de mi trabajo, es la vida".