Tras su salida de Bake Off, Hernán habló de su relación con Damián Betular

Bake Off Argentina está llegando a su fin y este domingo se podrá conocer al gran ganador de esta nueva temporada. El desafío final enfrentará a Emiliano, Facundo, Kalia y Carlos que deberán lograr cautivar el exigente paladar del jurado compuesto por Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar.

Quien quedó a pasos de la última instancia del certamen de pastelería de Telefe fue Hernán. El participante falló en el desafío de la torta frutal de tres pisos: erró en el orden de los rellenos y omitió ubicar una porción de bizcochuelo en el interior.

Ahora, tras su salida de la competencia brindó una entrevista y, entre otras cosas, habló de la relación que mantenía con Betular delante de las cámaras. "Es el amigo copado, compinche, que nunca falta. Tuvimos muchos momentos de picardía entre nosotros, disfruté mucho con su onda. Si él me pinchaba, yo me reservaba hasta que lo empecé a pinchar yo", manifestó en diálogo con La Once Diez.

A su vez, también remarcó que "Dolli fue muy exigente conmigo, tenía una vara muy alta conmigo, gracias a eso pude mantener mi nivel alto, me enseñó a tener todo organizado y a ser ordenado". Y sobre Villar, reconoció: "Era la hermana estricta de la familia, enseña la pastelería de una forma exigente pero muy correcta. De ella me llevo una mirada muy linda, que me hizo muy bien en sus devoluciones".

Bake Off Argentina

Sobre las críticas en redes y los memes que circulaban emisión tras emisión, sumó: "Nunca me influyeron los malos comentarios, siempre disfruté a pleno y me mantuve optimista".