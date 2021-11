Luego de su salida de Bake Off, Gino habló sobre el participante que "genera mucho odio"

Bake Off Argentina va llegando a su fin y en el camino fueron quedando participantes que, por algún descuido o una mala decisión, quedaron fuera de la competencia. Sin embargo, muchos de ellos se ganaron el corazón de miles y miles de televidentes, como es el caso de Gino, quien se convirtió en el sexto eliminado de la famosa carpa de Telefe. A él, el pasado domingo, lo siguió Paula.

El pastelero, que acaparó todas las miradas con su icónico look, abandonó la competencia al no lograr cautivar al exigente jurado con la preparación de su torta piñata. "Los sabores me gustan, el resto, no. La piñata no está lograda, está muy desprolija, la terminación de la torta también, inclusive en el interior no están parejas las capas de relleno. Hoy no veo una torta piñata como debería estar", manifestó en ese momento Pamela Villar al probar su pastel.

Ahora, luego de su salida del certamen, el joven salió a hablar y opinó sobre sus compañeros. "A mí Facundo me parece un tipo adorable. Yo lo amo mucho a Facundo. Pero como personaje querible, que te dan ganas de abrazarlo... Carlitos. Carlitos es una cosa que te inspira ternura. Decís: ‘¿Cómo puede ser tan bueno este chico?’ y efectivamente lo es", señaló en diálogo con La Once Diez.

"Emiliano es el más picante. Como producto me gusta alguien así picante, que le da un toque, pero sí puede ser que también genere mucho odio", agregó y tomó partido por quienes están detrás de las cámaras del ciclo: "Le echan la culpa a la edición pero me voy a poner firme en defender a mis amigos de la producción: si está es porque lo dijeron".

También, al aire hizo referencia al particular atuendo que lució emisión tras emisión. "Yo quería ganar, pero si no gano, por lo menos quedo marcado como el chico de la boina", reconoció.