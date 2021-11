La lluvia de memes que dejó la eliminación de Paula de Bake Off Argentina

Como cada domingo, un nuevo participante debió abandonar Bake Off Argentina. El programa de Telefe, conducido por Paula Chaves, ya se encuentra atravesando las instancias finales y muy pronto se podrá conocer al gran ganador de la competencia. En la última emisión, los pasteleros debieron preparar una torta encastrada, con forma geométrica de por lo menos dos pisos.

"Hoy van a tener que hacer una torta que desafíe sus propios límites, las convicciones del jurado, las convenciones del sabor, y que desafíe las leyes de gravedad", anunció la conductora. "Una torta de esta naturaleza requiere inteligencia, aunque pueden utilizar algún sostén", remarcó Dolli Irigoyen.

Paula realizó un pastel con guiños a los años ochenta, con un cubo Rubik entre otras particularidades que no le alcanzó para pasar a la siguiente instancia. "Se diferencian bien las capas, el bizcocho de coco está rico, me gusta la temática, pero me faltó un poco de prolijidad y el encastre", indicó Pamela Villar sobre la preparación que dejó a la pastelera fuera de la carpa más famosa de la TV.

La concursante se convirtió en la séptima en abandonar la carrera y antes de partir, manifestó: "Yo sabía que esta podía ser mi última semana, pero estoy súper tranquila, estoy feliz, estoy contenta, estoy orgullosa de mí misma".

Y agregó: "Vine enojada conmigo y con mi cuerpo, pensé que no iba a poder. Y pude, y me quedo con eso. Con todos los momentos en esta competencia en los que dije ‘no puedo más’ y pude mucho, así que soy muy feliz de haber llegado acá por mí y por toda la gente que me acompañó".

Los fanáticos del programa del canal de las tres bochas siguieron minuto a minuto la emisión y, como sucede cada semana, se expresaron en Twitter con divertidos memes. Aquí te compartimos los mejores que están circulando en la red social del pajarito.