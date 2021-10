Tras su salida de Bake Off, Gino contó lo que no se vio delante de las cámaras

El pasado domingo, los concursantes de Bake Off Argentina debieron enfrentarse para continuar en carrera y lo hicieron con una prueba muy particular. Los pasteleros tuvieron que conquistar el paladar del exigente jurado de Telefe con una torta piñata. Gino fue quien no logró deslumbrar con su preparación y se despidió de la carpa más famosa de la televisión.

Antes de partir, realizó un conmovedor discurso en el que le dedicó unas hermosas palabras a Dolli Irigoyen. Ahora, luego de su salida, el joven contó que sucedió en ese momento detrás de las cámaras. "Cuando cortamos de grabar, para mí lo que pasó fue el logro de Bake Off, Dolli le pidió a la chica de vestuario que se saque una foto conmigo, hablamos me contó de la historia detrás del programa, me regaló té chinos. Me llevo los mejores recuerdos", contó en diálogo con La Once Diez.

Bake Off Argentina

También habló sobre el particular atuendo que lució emisión tras emisión. "Yo quería ganar, pero si no gano, por lo menos quedo marcado como el chico de la boina", señaló al aire.

Y, entre risas, sumó: "El otro día fui a una escuela y me recibieron cuatro o cinco chicos con boina. Yo salgo a la calle sin boina y nadie me reconoce. Está buenísimo. Soy como Batman y Bruno Díaz".