La catarata de memes que dejó la eliminación de Gino de Bake Off Argentina

Un nuevo domingo llegó a Bake Off Argentina y por ende, una nueva eliminación. Como cada semana, los concursantes del certamen de pastelería más visto de la televisión debieron enfrentarse para continuar en carrera y esta vez, lo hicieron con una prueba muy particular. Los pasteleros tuvieron que deslumbrar al exigente jurado de Telefe con una torta piñata para mantener su lugar en el reality.

Al comienzo de la emisión, Paula Chaves señaló: "Hoy van a tener que hacer una torta piñata. Debe tener una masa, dos rellenos, y al menos tres tipos de sorpresas distintas”. Le continuó Dolli Irigoyen, quien brindó más detalles de la consigna. “La piñata tiene que tener una estructura de chocolate, usen su imaginación”, señaló la cocinera. Pamela Villar no se quedó atrás y sumó: “Las paredes no pueden ser gruesas ni finas, y una mala decisión los puede dejar afuera”.

Gino tuvo varias complicaciones durante la prueba: el joven quemó su chocolate y no le puso el peso sugerido a su preparación. “Los sabores me gustan, el resto, no. La piñata no está lograda, está muy desprolija, la terminación de la torta también, inclusive en el interior no están parejas las capas de relleno. Hoy no veo una torta piñata como debería estar”, indicó Villar al momento de dar su devolución.

Finalmente, él, Facundo y Paula fueron quienes quedaron en la cuerda floja y el joven oriundo de Pérez Millán debió abandonar la competencia. La carpa se llenó de emoción y antes de partir realizó un conmovedor discurso en el que le dedicó unas hermosas palabras a Dolli Irigoyen. En Twitter, los fieles seguidores del reality se expresaron con divertidos memes y aquí te compartimos algunos de los mejores que están dando vueltas.