Cande Tinelli rompió el silencio sobre su ruptura con Coti Sorokin con una categórica definición sobre los hombres

Luego de varias versiones de crisis y separación, Cande Tinelli rompió el silencio a través de un móvil para LAM (América) y habló de su ruptura con Coti Sorokin.

"Hay un impase, esta todo bien igual, pero prefiero no hablar", introdujo la influencer sobre la situación con el cantautor. Luego, sobre su presente personal Cande Tinelli tras la crisis con Coti Sorokin remarcó: "Me siento bien conmigo misma, que es lo más importante. Me agarró bien parada".

En tanto que sobre la ausencia de Sorokin en el programa Canta conmigo ahora (El Trece), conde ella también participa, Cande expicó: "Él estuvo con la gira. Ahora volvió, se tenía que ir por esos compromisos. Yo me quise quedar porque me quería comprometer con mi viejo, el laburo. Quería ser responsable y estar hasta el final. Si es que se puede".

Por otro lado, cuando el cronista le preguntó a Cande Tinelli por los recientes posteos de Coti Sorokin en las redes sociales, ella definió la situación de manera categórica al expresar: "Está muy posteador… es que el hombre es tan boju... Vamos chicos, media pila", comentó entre risas.

Finalmente, la entrevistada aclaró que la decisión de impase fue tomada en buenos términos, y sobre los posteos la hija de Marcelo Tinelli reconoció: "Yo también hago esas cosas, de poner frases".

Sobre el final de la entrevista, para despejar toda impresión de malestar o enojo, Cande Tinelli remarcó: "Está todo bien".