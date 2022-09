El desgarrador mensaje de Coti Sorokin para Cande Tinelli tras separarse

Cande Tinelli y Coti Sorokin se conocieron hace tiempo y nunca más se separaron. Sin embargo, cuando todo parecía ir bien entre ellos, se conoció que los famosos tomaron la decisión de no seguir con su relación. Fue en Socios del Espectáculo donde dieron detalles.

"Lamentablemente está confirmada la separación de Cande Tinelli y Coti. Habíamos dicho que, por contrato, si uno no va al Canta Conmigo Ahora, el otro tampoco. Pero ayer grabó Cande sola, sin Coti. (...) Lo que nos hace pensar que se quedó sola porque él está en España y ahora ella fue", revelaron.

Fue Coti quien contó hace tiempo cómo conoció a la hija de Marcelo Tinelli: "La conocí en un concierto que hicimos en La Plata. Llevamos más de un año, estamos bárbaro. Todo el tiempo estamos en casa cantando, y algunas veces grabamos y subimos de forma muy espontanea".

Cande por su parte reveló sus deseos de ser madre: "En este momento la verdad que no. Pero obvio que es algo que en la vida no quiero dejar de tener la experiencia de ser madre. Están a full preguntándome eso. Como que ya me ven grande, como 'vamos, se viene el bombo'".

Ahora bien, resulta que hace algunas horas, Cande Tinelli compartió un llamativo mensaje en sus redes sociales donde se lee: "Cuida lo que quiere. Es carísimo perder lo que no tiene precio". Como si fuera poco, fue Coti quien decidió responderle por Instagram.

"Cuanta poesía que escribían nuestros cuerpos, quien la escribirá si vos ya no estás. La casa está vacía como hoy está mi vida. Sabes no estoy feliz porque sé que te perdí. Que hago yo aquí diciéndote que no puedo olvidarte, que te extraño a cada instante. Que te di algo bueno y lo dejaste morir, lo dejaste morir", se lee en le desgarrador mensaje de Coti a Cande.