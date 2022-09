La sorpresa que Dante Ortega le dio a Palito en vivo y lo emocionó hasta las lágrimas

Dante Ortega es uno de los nietos de Palito Ortega que sigue sus pasos en el mundo de la música y mantiene un alto perfil en los medios. Hace un tiempo el joven contó detalles de su vida en diálogo con Infobae: "Con lo que quiero soy re focus, como con la música, y no voy a parar hasta conseguir lo que yo quiero".

"Pero puedo ser volado si mi vieja me pide que saque a pasear las perras porque mean y cagan todo, y puede pasar media hora desde que me lo dijo. Depende de dónde ponga el interés. Por eso el nombre de la canción, porque asumo que en un montón de cosas soy un volado", agregó.

Y continuó: "Además, soy muy autoexigente: siento que me falta un montón. No me conformo con lo que tengo y ya está: quiero progresar y seguir perfeccionándome. Si dijera que ya está, que la tengo re clara, sería un soberbio y, justamente, sería muy volado. Con mi viejo, de música, tenemos muy poco que ver".

"Mi vieja es de escuchar de todo. A veces me dice que soy demasiado sentimental y a ella le gustan las voces más relajadas. Pero viste que los papás pueden tener una visión más exigente. Cuando le mostré el tema, le gustó un montón. En general, me apoyo mucho en mi vieja y cuando hago los temas, a la primera que se lo muestro es siempre a ella y me da siempre su parecer", contó Dante.

Fue entonces que habló sobre Palito Ortega: "Él también es muy exigente. Es de esas personas que nunca te va a decir: “Hey, te felicito, que bueno”. Es más serio. Pero con mi abuelo compongo un montón. Él me pregunta: “¿Qué música se escucha hoy?”. Entonces le digo que en Argentina ahora está de moda el trap".

"Cuando voy a comer los domingos a su casa o cuando pasamos tiempo juntos, lo veo como mi familia, algo normal. Ahora, cuando voy a ver un show suyo y veo cómo la gente canta sus canciones, como se emocionan las fans, lo que genera, llenar un Luna Park en semanas y con 80 años... digo: “¡Guau!, muy pocos pueden hacer esto", revelo.

Como si fuera poco, hace algunas horas Dante le dio una gran sorpresa a su abuelo en La Peña de Morfi. Y es que, el icónico cantante le dio la espalda a las cámaras y tuvo que adivinar quién cantaba una de sus canciones. "Emanuel", fue lo primero que dijo, pero al ver que era su nieto se emocionó y se le unió.