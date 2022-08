Cande Tinelli borró todas las fotos con Coti y compartió un llamativo mensaje: "Te amo, pero..."

Cande Tinelli es una fiel usuaria de las redes sociales. Y es que, la hija del reconocido conductor comparte su día día con sus millones de seguidores. A través de su Instagram suele compartir videos y algunas reflexiones de su vida. Tal como ocurridos un tiempo cuando una seguidora la criticó.

No es ninguna novedad ver como los usuarios de la redes sociales suelen dejar los malos comentarios a Cande por su físico. Es por eso que ella es más de una canción decidió cruzarlos y dejar en claro que no es algo que está bueno hacer ya que puede aceptar de manera negativa a las personas.

Por lo general, los gestos que Cande Tinelli tiene mediante sus redes sociales es lo que hace estallar varias bombas en los medios. Tal como ocurrió cuando una periodista descubrió que estaba saliendo con Coti Sorokin. Y es que, mediante la redes sociales tenía interacciones que lo dejaron en evidencia.

Fue el cantante quién hace tiempo habló de cómo se conocieron: “La conocí en un concierto que hicimos en La Plata. Llevamos más de un año, estamos bárbaro. Todo el tiempo estamos en casa cantando, y algunas veces grabamos y subimos de forma muy espontanea".

"Ya lo conocía. En realidad a ella la conocí más por Marcelo porque ya había hecho la canción y teníamos buena onda. Y por eso me anime a invitarla al concierto y vino", confesó. Mientras que Cande habló sobre las posibilidades de convertirse en madre con el cantante.

"En este momento la verdad que no. Pero obvio que es algo que en la vida no quiero dejar de tener la experiencia de ser madre. Están a full preguntándome eso. Como que ya me ven grande, como 'vamos, se viene el bombo'", reveló la hija de Soledad Aquino.

Como si fuera poco, hace algunas horas Cande Tinelli tuvo un llamativo gesto. Y es que, la famosa cantante eliminó todas las fotos con Coti Sorokin y dejó un llamativo mensaje que desató rumores de crisis: "Te amo, pero no sos mio".