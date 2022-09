Jorge Lanata habló sobre la competencia por el rating entre La Voz y PPT

Desde hace tiempo, Jorge Lanata, con Periodismo para todos, se enfrenta a La Voz Argentina por el rating. Semana tras semana, Telefe y eltrece miden sus fuerzas y, en reiteradas ocasiones, quien ha ganado la batalla es el canal de las tres bochas.

Ahora, en diálogo con La Once Diez, el reconocido periodista se refirió al tema. "La competencia con La Voz es una construcción periodística. Para mí es un error que nos hagan competir con un programa de entretenimientos", señaló al aire.

También, le puso fecha de finalización a su ciclo televisivo. "El año que viene (sigue) seguro por la elección. Y después yo quiero levantar PPT porque serían 12 años", admitió.

En la última competencia de este año, que se llevó a cabo ayer, PPT perdió conta La Voz. La competencia de canto comenzó con 11,8 puntos y llegó a una marca máxima de 14,7; mientras que eltrece obtuvo un pico de 10,5 puntos.

La Voz Argentina

En la misma entrevista, Lanata confirmó que se va a realizar la tira de su vida. "Es una mini serie onda cualquier miniserie de ficción, como la de Luis Miguel", indicó y sumó: “Yo no tengo injerencia en los libros, no voy a leerlos. Le pedí a mi mujer que los lea porque es abogada, y más por mis hijas, por la cosa familiar. Pero yo no opino. Tengo poder de veto si algo me ofende, pero no creo que pase".