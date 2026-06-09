Tras ser encontrada sin vida en su departamento, María Rosa Fugazot fue despedida este martes por familiares, amigos y figuras del espectáculo.

El féretro en el Cementerio de la Chacarita.

El mundo del espectáculo sigue conmocionado luego del fallecimiento de María Rosa Fugazot a los 83 años. La actriz fue hallada descompensada en su departamento y el personal médico del SAME constató su muerte y el velorio se realizó este martes.

Javier Caumont, su hijo del corazón, la despidió con un desgarrador posteo: "Allá lejos y cerca, a mis 9 años, te pregunté, abrazados los dos, si podía llamarte mamá. Desde ese día y siendo muy jovencita, asumiste la responsabilidad y la vida fue pasando", expresó en el inicio.

El último adiós se llevó a cabo en una conocida sala velatoria de Buenos Aires y hasta allí llegaron diferentes figuras como Nora Cárpena, Luisa Albinoni, Javier Caumont, Jorge Crivelli, Federico Bal, entre otras figuras.

Así fue el último adiós a María Rosa Fugazot Muerte de María Rosa Fugazot: así fue el conmovedor último adiós a la actriz María Rosa Fugazot se encontraba bien de salud según una declaración que le brindó la encargada del edificio a Mercedes Ninci. Además, le comunicó que la última vez que la vio fue el día sábado.

María Rosa Fugazot (3) Su restos ya descansan en el Cementerio de la Chacarita, precisamente en el Panteón de Actores. Esta información fue notificada por la Asociación Argentina de Actores mediante un posteo en las redes sociales.