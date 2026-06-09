Presenta:

Mdz Show

|

María Rosa Fugazot

Muerte de María Rosa Fugazot: así fue el conmovedor último adiós a la actriz

Tras ser encontrada sin vida en su departamento, María Rosa Fugazot fue despedida este martes por familiares, amigos y figuras del espectáculo.

MDZ Show

El féretro en el Cementerio de la Chacarita.&nbsp;

El féretro en el Cementerio de la Chacarita. 

Foto: RS Fotos.

El mundo del espectáculo sigue conmocionado luego del fallecimiento de María Rosa Fugazot a los 83 años. La actriz fue hallada descompensada en su departamento y el personal médico del SAME constató su muerte y el velorio se realizó este martes.

Javier Caumont, su hijo del corazón, la despidió con un desgarrador posteo: "Allá lejos y cerca, a mis 9 años, te pregunté, abrazados los dos, si podía llamarte mamá. Desde ese día y siendo muy jovencita, asumiste la responsabilidad y la vida fue pasando", expresó en el inicio.

El último adiós se llevó a cabo en una conocida sala velatoria de Buenos Aires y hasta allí llegaron diferentes figuras como Nora Cárpena, Luisa Albinoni, Javier Caumont, Jorge Crivelli, Federico Bal, entre otras figuras.

Así fue el último adiós a María Rosa Fugazot

Muerte de María Rosa Fugazot: así fue el conmovedor último adiós a la actriz

María Rosa Fugazot se encontraba bien de salud según una declaración que le brindó la encargada del edificio a Mercedes Ninci. Además, le comunicó que la última vez que la vio fue el día sábado.

María Rosa Fugazot (3)

Su restos ya descansan en el Cementerio de la Chacarita, precisamente en el Panteón de Actores. Esta información fue notificada por la Asociación Argentina de Actores mediante un posteo en las redes sociales.

Las fotos del último adiós a María Rosa Fugazot

Último adiós - María Rosa Fugazot

"Buena gira, descansa en paz. Besos a René", la frase que lleva la corona de flores en el velorio de María Rosa Fugazot.

Velatorio - María Rosa Fugazot
Nora Cárpena en el último adiós a María Rosa Fugazot.

Nora Cárpena en el último adiós a María Rosa Fugazot.

Javier Caumont (1)
Javier Caumont, hijo del corazón de María Rosa Fugazot.

Javier Caumont, hijo del corazón de María Rosa Fugazot.

María Rosa Fugazot
María Rosa Fugazot ya descansa en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.

María Rosa Fugazot ya descansa en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.

María Rosa Fugazot (2)
El último adiós a María Rosa Fugazot.

El último adiós a María Rosa Fugazot.

último adiós a María Rosa Fugazot
Tristeza profunda durante el último adiós a María Rosa Fugazot.

Tristeza profunda durante el último adiós a María Rosa Fugazot.

Archivado en

Notas Relacionadas