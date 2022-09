La bailarina Luli Romero dio la cara y se descargó ante el romance con L-Gante

La bailarina Luli Romero hizo un fuerte descargo sobre los rumores de romance clandestino con L-Gante, con quien la filmaron saliendo de un albergue transitorio, motivo por el cual el cantante se habría separado de Tamara Báez.



“Bueno, gente, luego de haber transcurrido un lapso de tiempo más que prudente a la espera de que el tiempo aclarar la verdad de lo ocurrido en mi relación laboral y demás con el cantante de cumbia”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.



“Al no haberse logrado el objetivo de concretarse la verdad (verdadera) hoy me veo en la obligación personal de dar la cara como corresponde y sincerar la situación conocida por todos”, agregó.





“Quiero aclarar que yo solamente pretendo trabajar como lo hice siempre, para eso estudié modelaje, actuación, baile y demás. Llegué hasta acá sola sin necesidad de colgarme de nadie”, expresó Luli Romero.



En otra historia, la bailarina desmintió haber tenido algo con L-Gante. “Debo dejar en claro que, entre el cantante y yo, Luli Romero, no existió nada de amantia, sólo relación laboral”, aseguró la joven.



Según contó la propia Luli Romero, la viralización de ese video la perjudicó mucho en su vida personal. “Se perjudicó mi honor, fama y nombre ante la difusión pública de un video”, sostuvo.





“A raíz de esta situación se me han cerrado muy buenas oportunidades laborales, siendo por ende perjudicada en lo personal y en lo familiar”, manifestó, una indignada Luli Romero en su cuenta de Instagram.



“¿Si he aprendido algo de todo esto? Sí, que no hay mayor decepción que aquella que viene de alguien que creías diferente”, concluyó la bailarina, señalada como la supuesta tercera en discordia que ocasionó el final de la relación entre L-Gante y Tamara Báez.