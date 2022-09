El inesperado posteo de Luli Romero, la supuesta amante de L-Gante

L-Gante quedó envuelto en un nuevo escándalo. En esta oportunidad, el cantante habría sido descubierto saliendo de un hotel junto a una de sus bailarinas. El video se viralizó en las redes sociales y generó fuertes repercusiones mediáticas.

El referente de la Cumbia 420 está en pareja con Tamara Báez, con quien tuvo a su hija Jamaica. Tras la noticia, comenzaron a circular fuertes rumores de separación.

La mujer en cuestión sería Luli Romero, una bailarina que forma parte del staff de L-Gante y que suele aparecer en sus videos musicales. La joven se hizo cargo y lanzó un mensaje en las redes con el cual confirmaría los rumores. "Me están escrachando en TikTok saliendo del telo con L-Gante, matenme", escribió la artista en las redes sociales.

L-Gante junto a Luli Romero.

Pero. en medio del escándalo, Luli desconcertó a todos con un posteo en Instagram. La bailarina respondió una pregunta de uno de sus seguidores. "¿Estuviste con algún artista de los que trabajaste?", le consultaron. "No", fue su categórica respuesta.

La reacción de Tamara Báez ante los rumores de infidelidad por parte de L-Gante

El fin de semana, Tamara ya había dejado entrever la crisis que atraviesa con el artista. "Ultimando detalles", expresó contundente junto a una foto donde se la puede ver junto a su abogado.

Luego, compartió una frase que para muchos es una clara indirecta para su pareja: "Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso. Si quieren fallarme que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar".

Pero, en las últimas horas, Báez fue por más. En sus historias de Instagram expresó: "S de soltera", comentó junto a una foto donde se ven los brazos de algunas de sus amigas. Si bien rápidamente borró la publicación, hubo quienes capturaron la imagen y la viralizaron.