Cuántos hijos tiene Lola Cordero y quiénes son sus padres

Lola Cordero pasó por PH Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe, y habló de la conexión especial que tiene con su hija Lara, de 13 años, relatando cómo se sintió el día del nacimiento.



“Cuando fui mamá por primera vez y tuve a mi hija Lara en brazos me sentí poderosa, sabia. Sentí que era el mejor momento de mi vida y lo mejor que había hecho. Me sentí fuerte y no me agarró miedo. No tengo palabras para describirlo. Fue el mejor momento de mi vida”, reveló Lola.



La periodista española tiene dos hijas, Lara, de 13 años, y Eva, de 11, ambas fruto de su relación con el periodista y cineasta argentino Alexis Puig, con quien anunció su separación hace unos meses luego de estar juntos 20 años.





La primogénita Lara nació el 23 de agosto de 2008. En tanto que Eva llegó al mundo el 6 de enero de 2011, cuando la pareja de Lola Cordero y Alexis Puig llegaba a los 10 años de relación.



Si bien tiene edad para utilizarlas la mayor parte del tiempo, las niñas prefieren estar al margen de las redes sociales para, de esa manera, evitar la exposición. Así lo probó su madre hace unas semanas en su cuenta de Instagram.



“Hoy me dieron permiso las chiques para subir una foto y bueno, no me puedo quejar porque tenga carácter. Vienen de donde vienen”, escribió la periodista española, junto a una imagen en donde se puede ver a Lara y a Eva, junto a Vicky, la media hermana de las chicas.





Lógicamente, Eva aún es muy chica como para determinar hacia dónde va su perfil. En tanto que Lara demuestra una gran pasión por el arte, la literatura, la animación y el dibujo.



Asimismo, la mayor de las hijas de Lola Cordero y Alexis Puig comparte con su familia el amor por los animales, ya que tiene un perro chihuahua que se convierte en el protagonista de muchos de sus posteos.