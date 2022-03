Qué opinó Lola Cordero sobre la nueva novia de su exmarido, Alexis Puig: “Lo que hace la gente para…”

Lola Cordero transita por un periodo personal muy movilizante, que se tiñe por las puertas que se abrieron a una nueva etapa por la ruptura de su matrimonio con Alexis Puig. La panelista le contó al mundo este cambio en diciembre pasado y desde ahí se activaron diversas secuelas.

En primera instancia se habló de los motivos para esta decisión, para romper ese relación de más de dos décadas, así como se soslayó cierto cansancio de la española por remar siempre en la pareja, tanto en lo emocional como incluso en lo financiero.

Recientemente, Puig sorprendió al develar que ya reconstruyó su corazón y salió a las redes sociales a presentar a su nueva novia, que además provocó cierto asombro por la juventud de la mujer que le despertó sentimientos amorosos. El comunicador se mostró muy feliz.

Alexis posteó unas fotos con Luciana, una joven que se desempeña como ingeniera de sistemas y que se autoproclama como amante de los tatuajes, una pasión que se denota con notoriedad por la enorme cantidad de diseños que luce en su anatomía.

Claro que esta oficialización activó el debate respecto a si es correcto, por el escaso tiempo que transcurrió desde el divorcio. Una temática que abordaron en Bendita TV, donde Cordero oficia como una panelista histórica. Así, Beto Casella expresó: “Como verán la Gallega no se está muriendo. Tal vez su sangre europea hace que no se la vea angustiadísima”.

En todo ese análisis filosófico sobre qué conviene en este tipo de casos, originó que Lola tomara la palabra y se manifestara con todas las letras de su actualidad en el plano personal. “Lo primero que voy a decir es que yo estoy soltera, no sola. La estoy pasando bárbaro, no se preocupen por mí”, sostuvo.

Hasta que brotó en el aire un momento de tensión, dado que Tamara Petinatto le consultó a Cordero si le había generado vergüenza el posteo de su ex marido. Lola lanzó una irónica concepción: “No, me sorprende lo que la gente hace por salir en Bendita. Fue fuerte, me llamó la atención. Pero bien”.

Y para clarificar cuál es su proyecto en este presente sobre la soltería, la española sorprendió al contar: “Llevó tres hombres y me dijeron que tengo que llegar a la colección, que son diez”.